Vittorie pesantissime per Anaune e Dro, la Rotaliana non molla

Si accorciano le distanze in vetta al campionato di Eccellenza. Nella terza di ritorno, infatti, la capolista San Giorgio deve fare i conti con il Maia Alta: a fine primo tempo i pusteresi hanno trovato il doppio vantaggio con i soliti Martin Ritsch e Ciro Iattarelli bravi nel finalizzare gli assist di Lukas Aichner, ma a inizio ripresa i meranesi hanno risposto con un rigore di Martin Ciaghi con un tocco di opportunismo di Jonas Clementi. Pochi problemi, invece, per la Virtus Bolzano, che con il giovane esordiente Lukas Sinn, Elis Kaptina (su rigore) e Adrian Osorio ha matato il San Paolo.

Sale addirittura al terzo posto, intanto, il Lana: in via Pomerio sono stati sempre Andreas Nicoletti e Lukas Hofer a marchiare i gol vittoria per i ragazzi di Kurt Forer, con il pur volenteroso Arco 1895 (in dieci per tutto il secondo tempo a causa dell'espulsione di Leonard Rizvani) costretto ad alzare bandiera bianca. Nuova frenata del Termeno, superato in casa dal Bozner, trascinato da Gabriel Tessaro e Felix Willeit.

Rocambolesco pari in quel di Gabbiolo: alla ViPo Trento non è bastato passare tre volte in vantaggio con Alessandro Lionello, Ledion Marku e bomber Matteo Pecoraro (su rigore), perché il Brixen ha pareggiato altrettante volte ed è addirittura passato in vantaggio con Emanuele Bocchio (doppietta), Marco Miuli e Jan Martin Vinatzer, tanto che i collinari si sono dovuti affidare al gran tiro al volo di Marco Casagrande per evitare la sconfitta. Seconda vittoria filata per il Lavis: nel giorno della festa per le 1000 panchine di Stefano Manfioletti il piattone di Claudio Barbetti non ha lasciato scampo allo Stegona. Nicolò Biscaro ha firmato una doppietta nella cinquina nonesa a Mori

Risultati importanti in zona salvezza. L'ex cenerentola Rotaliana ha rimontato l'iniziale doppio vantaggio del Comano Terme Fiavé (in gol con Adel Alouani e Mattia Poletti) con il sontuoso tris di Luca Moser e con il sigillo di Nicolò Truzzi, tanto da rendere inutile il gol finale di Poletti. Negli scontri diretti hanno gioito Dro Alto Garda e Anaune Val di Non: i gialloverdi hanno steso il Gardolo con un tris firmato Gaspar Gino Bozzi, Lorenzo Rech e Sebastiano Bertoldi, i nonesi hanno ritrovato la vena realizzativa segnando ben cinque gol (doppietta di Nicolò Biscaro, stoccate vincenti di Gianluca Bentivoglio e Francesco Pinamonti, rigore finale di Shklkjm Misimi) ad un Mori Santo Stefano entrato in partita troppo tardi con il tiro dal limite di Michele Pezzato.

IL QUADRO COMPLETO DELLA 20ª GIORNATA DI ECCELLENZA