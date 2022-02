Trento Femminile: una stoccata di Rosa vale i 3 punti

Con le unghie e con i denti, riponendo per una volta il fioretto e utilizzando la metaforica sciabola.

Nella prima giornata del girone di ritorno il Trento Calcio Femminile suda più del previsto ma riesce ad avere ragione dei Mittici e ad abbattere il muro eretto dalla formazione trevigiana a protezione della propria porta.

Le gialloblu dominano l’incontro, ma trovano le rete decisiva solamente a sedici minuti dalla fine con che, all’ennesimo tentativo di squadra, riesce a superare Donadel.

La compagine di Max Spagnolli sale a quota 34 in classifica consolidando la terza posizione e resta nella scia di Vicenza e Venezia Fc, quest’ultimo prossimo avversario delle gialloblu nel big match in programma domenica 20 febbraio alle ore 14.30 sul sintetico di Mattarello.

RISULTATI DELLA GIORNATA E CLASSIFICA

La cronaca

Mister Spagnolli ridisegna per larghi tratti la formazione titolare rispetto a domenica scorsa e manda in campo dal primo minuto Callegari, Lenzi, Antolini e Tononi. Il campo, piuttosto piccolo, non favorisce certamente il bel gioco anche per le dimensioni del fondo, con le gialloblu che prendono immediatamente in mano le redini del match.

Il predominio delle aquilotte è evidente, ma per la prima occasione degna di nota bisogna attendere il 28', quando Varrone ruba palla sulla trequarti e serve Ale Tonelli, la cui conclusione viene però respinta in uscita da una coraggiosa uscita di Donadel.

Passa un minuto e l'occasionissima capita sulla testa di Poli che, ben servita dalla destra dall'inesauribile Varrone, incorna a lato da posizione più che favorevole.

Ripresa con il Trento Calcio Femminile che controlla le operazioni, ma non riesce a superare "Fort Mittici" con le padrone di casa che, a dispetto della classifica, dimostrano grande organizzazione difensiva. Almeno sino al 74', quando la neoentrata Rosa viene pescata in verticale da una precisa giocata Lenzi: l'attaccante affonda in area e batte il portiere di casa con un preciso sinistro che s'insacca alla destra della numero uno trevigiana.

Cinque minuti più tardi le gialloblu potrebbero chiudere il match: Fuganti per Ale Tonelli la cui conclusione sfiora il palo.

L’incontro si trascina sino al minuto 94 con Torresani e compagne che controllano agevolmente le operazioni e conducono in porto un successo meritatissimo e sofferto.

Il tabellino

MITTICI - TRENTO CALCIO FEMMINILE 0-1

MITTICI: Donadel, Simeoni, Zannoni, Da Ros, Torresin, Pillon, Rossi (35'st Sommariva), Modolo (41'st Lorenzon), Lucca, Sovilla, Zilli (27'st Marchesin).

A disposizione: Geronazzo, Polese, Ceccato, Bertazzon.

Allenatore: Andrea Boscolo.

TRENTO CALCIO FEMMINILE: Callegari, Lenzi, Antolini (46'st Settecasi), Tononi (19'st Rosa), Bertamini, L. Tonelli, Fuganti (36'st Gastaldello), Varrone (19'st Torresani), Poli (43'st Chemotti), A. Tonelli, Ruaben.

A disposizione: Valzolgher, Giovannini, Chemotti, Lucin.

All: Max Spagnolli.

ARBITRO: Maccorin di Pordenone (Zanette e Zanardo di Conegliano).

RETE: 29'st Rosa (T).

NOTE: campo pesante. Giornata soleggiata ma fredda.