Il Trento cerca il colpo da 3 punti con il quotato Renate

Il Trento vuole ripartire con il piede premuto sull’acceleratore, dopo la sconfitta di Mantova che ha interrotto la striscia di cinque risultati utili consecutivi inaugurata il 18 dicembre. Domenica 13 febbraio (calcio d’inizio alle ore 14.30), per la seconda volta nel 2022, al “Briamasco” arriva il Renate per il match valevole per la 26esima giornata - la settima del girone di ritorno - del campionato di serie C.

Attualmente i gialloblu occupano l’undicesima piazza in classifica a quota 27 punti, a cinque lunghezze di distanza dalla zona playoff e con due punti di margine sulla quota playout, mentre il Renate è terzo in graduatoria, in coabitazione con la Feralpisalò, a quota 46 punti.

Sino a questo momento il Trento ha disputato 11 gare casalinghe, conquistando complessivamente 18 punti, in virtù di 5 successi (contro Pro Patria, Giana Erminio, Fiorenzuola, Lecco e Piacenza), 3 pareggi (contro Mantova, Albinoleffe e Pro Vercelli) e 3 sconfitte (contro Feralpisalò, Pergolettese e Seregno), con uno score di 13 reti realizzate e 7 subite.

Il Renate, invece, in trasferta ha giocato 11 gare, raccogliendo 17 punti per effetto di 5 vittorie (contro Seregno, Albinoleffe, Lecco, Giana Erminio e Pro Sesto), 2 pareggi (contro Fiorenzuola e Mantova) e 4 sconfitte (contro Südtirol, Piacenza, Pergolettese e Padova), con uno score di 17 reti segnate e 17 al passivo.

La sfida sarà trasmessa in diretta su Sky Sport (canale 257) e in diretta streaming su Eleven Sports (www.elevensports.it).

Così in campo

Mister Parlato recupera Trainotti e Pattarello, che hanno scontato il turno di squalifica. Out Izzillo, sono 23 i giocatori convocati dal tecnico aquilotto.

Portieri: Cazzaro (1999); Marchegiani (1996); Pigozzo (2002).

Difensori: Bearzotti (1996); Carini (1990); Dionisi (1985); Galazzini (2000); Oddi (2002); Raggio (2001); Seno (2000); Simonti (2000); Trainotti (1993).

Centrocampisti: Caporali (1994); Nunes (1994); Osuji (1990); Ruffo Luci (2001); Scorza (2000).

Attaccanti: Barbuti (1992); Belcastro (1991); Bocalon (1989); Pasquato (1989); Pattarello (1999); Vianni (2001).

Gli avversari degli aquilotti

Fondato nel 1947 come Unione Sportiva Renatese e ricostituita nel 1955, ha mutato la propria denominazione nel 1961. Dopo aver sempre militato nei tornei provinciali e regionali lombardi, nel 2005 il Renate sale in serie D, dove resta per cinque stagioni, prima del ripescaggio tra i professionisti avvenuto nel 2010. Da allora il sodalizio brianzolo milita ininterrottamente in serie C.

Gli elementi di spicco dell’organico affidato a Roberto Cevoli, tornato ad inizio stagione ad allenare il Renate dopo l’esperienza nell’annata 2017 - 2018 ed ex tecnico di Foligno, Monza, Sanremo, Teuta, Civitanovese, Reggina e Imolese, sono i difensori Marco Anghileri (329 presenze in serie C con Monza, Albinoleffe e Renate) e Marcello Possenti (259 presenze e 8 reti in serie C con Tritium, Lumezzane, Reggiana, Pordenone, Santarcangelo, Pro Patria, Reggina, Carrarese e Renate, 21 in serie D con il Forlì), i centrocampisti Roberto Ranieri (113 presenze e 2 reti in serie C con Cosenza, Alessandria, Teramo, Imolese e Renate) e Luca Baldassini (194 presenze e 13 reti in serie C con Poggibonsi, Lumezzane, Padova, Messina, Lupa Roma, Viterbese, Feralpisalò, Catanzaro e Renate) e gli attaccanti Tommy Maistrello (225 presenze e 40 reti in serie C con Bassano Virtus, Ravenna, Vicenza, Monopoli, Fermana e Renate) e Kevin Piscopo, arrivato nel corso del mercato di gennaio, ex Empoli e Spal in serie B, Carrarese in C (96 presenze e 18 reti) e Montecatini in D.

I colori sociali del Renate sono il nero e l’azzurro.

Gli ex della partita

L’unico ex della sfida è l’attaccante gialloblù Emiliano Pattarello, che nella stagione 2018 - 2019 ha indossato la maglia del Renate in serie C, totalizzando 20 presenze.

I precedenti

L’unico precedente in ambito professionistico tra Trento e Renate è rappresentato dalla gara d’andata. I due Club si sono invece affrontati due volte in serie D nella stagione 2007 - 2008. Il match d’andata fece registrare il successo gialloblù per 4 a 1 con doppietta di Perlini e reti di Sessolo e Cvetkovic per il Trento e gol di Tricarico per i lombardi, mentre la sfida di ritorno si chiuse in parità e senza reti (0 a 0).

Così all’andata

La sfida disputata lo scorso 3 ottobre 2021 allo stadio “Città di Meda” di Meda si concluse con il successo del Renate per 4 a 0.

Il direttore di gara

A dirigere Trento - Renate sarà Niccolò Turrini, appartenente alla sezione di Firenze, alla sua prima stagione in serie C: sino a questo momento ha diretto 6 gare di campionato, 1 di Coppa Italia e 7 tra campionato e Coppa Italia “Primavera”. Nella corrente stagione ha ricoperto il ruolo di Quarto Ufficiale nella sfida tra i gialloblu e il Lecco dello scorso 21 novembre.

Gli assistenti saranno Francesco Collu e Fabio Catani, appartenenti rispettivamente alle sezioni di Oristano e Fermo, con Andrea Mazzer, appartenente alla sezione di Conegliano, nelle vesti di Quarto Ufficiale.