In Eccellenza 10 squalificati, Bounou in castigo per due turni

Sono dieci i calciatori di Eccellenza sanzionati dal Giudice Sportivo. Sheldon Qela (Gardolo) e Marco Zentil (Rotaliana) sono stati espulsi domenica scorsa quindi salteranno la terza di ritorno, così come gli otto giocatori che hanno raggiunto la quinta ammonizione, ovvero Philip Degasperi (Bozner), Cristian Bortolotti (Gardolo), Luca Tenderini (Lana), Hannes Luther (Maia Alta), Laurin Alexander Aichner (Stegona), Andi Kicaj e Matteo Timpone (Virtus Bolzano). Inoltre Yassine Bounou (Virtus Bolzano) salterà due match consecutivi in quanto nella medesima gara ha rimediato sia la quinta ammonizione del proprio campionato, sia un cartellino rosso “diretto”. Marco Girardi domenica dovrà accomodarsi in tribuna (foto Casna)

Due gli allenatori squalificati, entrambi per un turno: domenica non potranno prendere quindi posto in panchina Luca Lomi (Maia Alta) e Marco Girardi (ViPo Trento).

Il Maia Alta, infine, dovrà scucire 130 euro “per avere, i propri sostenitori, acceso sei fumogeni sulla tribuna, applicato l'aumento della sanzione come da art. 18 C.G.S. (violazioni precedenti in C.U. dd 16.06.2021 e 30.09.2021)”.