Südtirol sempre più solo in vetta: De Marchi castiga il Renate

Finisce 0-1 tra Renate eSüdtirol il match valevole per la sesta giornata del girone di ritorno del campionato di Serie C girone A 2021-2022. Sul terreno dello Stadio “Città di Meda” va in scena la sfida tra la capolista e i brianzoli, terzi in classifica.

I biancorossi di mister Ivan Javorcic si aggiudicano con pieno merito una bella gara, combattuta e gradevole, con diverse occasioni importanti. A decidere le sorti del match la rete all’ultimo assalto, nel primo dei tre minuti di recupero: angolo dalla destra di Casriraghi, De Marchi prende l'ascensore e stacca perfettamente di testa insaccando alle spalle di Pizzignacco: 0-1.

L’FCS conquista il 18esimo successo che si aggiunge ai 5 pareggi, procede imbattuto e rafforza la posizione in vetta.

RISULTATI DELLA GIORNATA E CLASSIFICA

In campo

Gioacchino Adamo - sostituto dell’indisponibile Roberto Cevoli - schiera il Renate con il 4-3-3. Davanti al portiere Pizzignacco, la linea difensiva con Anghileri, Silva, Sini ed Ermacora, a centrocampo Celeghin, Ranieri e Baldassin, in avanti Piscopo, Maistrello e Cicconi.

Mister Ivan Javorcic schiera i biancorossi ospiti con il 4-3-2-1: davanti a Poluzzi, linea difensiva con Fabbri, Malomo, Zaro e De Col, a centrocampo Tait. Gatto e Broh con Galuppini e Voltan dietro a Odogwu.

La cronaca

Primo tempo

6’ Sugli sviluppi di calcio d'angolo ci prova da fuori Ermacora, ma il suo destro termina largo.

19’ Sugli sviluppi del terzo corner ci prova Voltan, Pizzignacco respinge con i pugni

24’ Galuppini si guadagna una punizione al limite e si presenta sul pallone: la conclusione scavalca la barriera e sfiora l'incrocio dei pali, spegnendosi sul fondo.

34’ Azione manovrata del Renate, che riesce a liberare Anghileri al tiro: conclusione larga.

40’ Punizione di Galuppini, traiettoria tesa in aerea allontana Maistrello di testa

43’ Anghileri si libera sulla destra e crossa dal fondo, l'accorrente Celeghini arriva sul pallone ma non centra la porta difesa da Poluzzi.

Secondo tempo

2’ Timido tentativo di Voltan da fuori area, controlla Pizzignacco.

11’ Baldassin riceve largo, converge e tira, ma il suo tentativo termina alto.

18’ Ripartenza bruciante ospite: De Marchi avanza palla al piede per poi servire in area sulla destra Casiraghi, stop e tiro, Pizzignacco neutralizza.

28’ Occasionissima FCS: De Marchi riceve da Gatto e con una finta spiazza tutta la difesa brianzola e si invola verso la porta avversaria, ma la sua conclusione viene respinta da Pizzignacco. Sul rimpallo i difensori nerazzurri rischiano l'autorete, ma il pallone esce in angolo.

31’ Angolo Renate, testa di Chakir, Tait sporca la traiettoria e manda la palla sul palo salvando il pericolo.

34’ Lancio lungo di De Col, Ermacora liscia l'intervento e Rover si invola verso la porta di Pizzignacco, ma il tiro si spegne alla sinistra del palo.

38’ Il Renate scambia sulla fascia sinistra, Celeghin arriva al tiro dopo una serpentina: palla alta

45’ + 1’ Angolo dalla destra di Casriraghi, De Marchi prende l'ascensore e stacca perfettamente di testa insaccando alle spalle di Pizzignacco: 0-1.

Il tabellino

A.C. RENATE - F.C. SÜDTIROL 0-1 (0-0)

A.C. RENATE (4-3-3): Pizzignacco; Anghileri, Silva, Sini, Ermacora (43’ st Spaltro); Celeghin, Ranieri (32’ st G. Esposito), Baldassin; Piscopo (26’ st Piscopo), Maistrello (32’ Rossetti), Cicconi (26’ st Chakir).

A disposizione: Albertoni A. Esposito, Cugola, Tedeschi, Merletti, Marano, Moracchioli.

Allenatore: Giocacchino Adamo (Roberto Cevoli indisponibile).

F.C. SÜDTIROL (4-3-2-1): Poluzzi; Fabbri (43’ st Beccaro), Malomo, Zaro, De Col; Tait. Gatto, Broh (34’ st Davi); Galuppini (15’ st Rover), Voltan (15’ st Casiraghi); Odogwu (1’ st De Marchi).

A disposizione: Meli, Fink, Eklu, Heinz, H’Maidat, Mayr.

Allenatore: Ivan Javorcic

ARBITRO: Luigi Carella di Bari

ASSISTENTI: Luca Testi di Livorno ed Emanuele Bocca di Caserta

IV UFFICIALE: Davide Di Marco di Ciampino

RETE: 45’ + 1’ st De Marchi (FCS)

NOTE: cielo sereno, temperatura attorno ai 10°, campo in discrete condizioni.

Ammoniti: 5’ pt Zaro (FCS), 45’ + 1’ Silva (R), 21’ st Malomo (FCS), 23’ st Casiraghi (FCS), 33’ G. Esposito (R). Angoli: 2-8 (1-4). Recupero: 2’+ 3’.