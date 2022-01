Al Südtirol arriva anche De Marchi, via Candellone

L’FC Südtirol comunica di aver acquisito a titolo temporaneo (prestito) con diritto di riscatto dalla società Delfino Pescara 1936 i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Michael De Marchi.

L’attaccante 27enne si è legato al club biancorosso fino al 30 giugno 2022. Nella corrente stagione agonistica, con la casacca del Pescara ha disputato 19 gare di campionato (serie C girone B) con 3 reti e 3 assist. Vanta 24 gare in B con le maglie di Cittadella e Carpi e 75 in C, compresi playoff e playout.

Nato a Verona, il 30 agosto 1994, 190 centimetri, attaccante - punta centrale, 158 presenze tra i professionisti, di cui 24 in serie B: 17 con il Cittadella nella stagione 2019-2020 -caratterizzata da un infortunio alla spalla- e 7 nel Carpi 2016-2017. Calcisticamente parte dalla città natale, Verona, in Eccellenza, con la casacca del Team Santa Lucia Golosine: 45 gare dal 2013 al dicembre 2015 con 13 reti, poi ancora Eccellenza, dal dicembre 2015 al giugno 2016 gioca nel Cerea: 48 gare e 21 reti per poi passare al Carpi in serie B nella stagione 2016-2017: 7 gare poi il passaggio al Prato in C nel gennaio 2017 (17 gare, 2 assist). L’anno dopo 17 gare in D con la Correggese con 3 reti per poi passare a dicembre alla Virtus Vecomp Verona: 18 partite, 4 gol e l’ascesa in C. Nel 2018-2019

trascinano l’Imolese ai play off di serie C a suon di gol, 12 per la precisione (più 5 assist) in 45 partite. Poi l’approdo al Cittadella, in B, con tante speranze: 17 gare e poi lo stop forzato. Lo scorso anno 14 gare con la Virtus Vecomp Verona in C con 1 rete e nella stagione in corso 19 gare e 4 reti con il Pescara.

A fronte dell'arrivo di De Marchi, c'è anche una partenza. L’FC Südtirol, infatti, comunica il rientro anticipato dal prestito alla società S.S.C. Napoli del giocatore Leonardo Candellone, attaccante, nato a Torino il 15 settembre 1997.

La punta centrale di piede destro, capace di giocare all’occorrenza anche come ala sinistra o destra o come seconda punta, era tornato in biancorosso nell’estate del 2021. Nella corrente stagione ha giocato 20 gare con la casacca dell’FC Südtirol: 15 in campionato, 4 in Coppa Italia Serie C con 3 reti e 1 in Coppa Italia Lega Serie A.