Tempo di recuperi: il Südtirol riceve l'Albinoleffe

Recupero della seconda giornata del girone di ritorno del campionato di Serie C girone A 2021-2022 martedì primo febbraio 2022 con l’FC Südtirol impegnato nella terza gara interna consecutiva in meno di una settimana.

I biancorossi di mister Ivan Javorcic, dopo il successo interno ottenuto sabato scorso contro il Legnago Salus (2-0 con reti di Voltan e Tait in avvio di gara), si ripresentano di fronte al pubblico amico per incontrare l’Albinoleffe. Calcio d’inizio alle ore 18 sul terreno dello Stadio “Druso” di viale Trieste.

I biancorossi sono primi della classe con 53 punti in 21 gare (16 vittorie, 5 pareggi; 30 reti all’attivo e 5 subite), davanti al Padova: 48 punti in 22 gare (14 vittorie, 6 pareggi, 2 sconfitte).

L’Albinoleffe proviene dalla sconfitta interna subita sabato sul nuovo campo di casa e di proprietà, l’AlbinoLeffe Stadium di Zanica: 1-2 contro la Giana Erminio: vantaggio iniziale di Manconi al 16’, poi le reti ospiti di Corti al 64’ e al 68’. Ora la formazione di Michele Marcolini si trova in nona posizione con 26 punti, tanti quanti Piacenza e Trento, con 6 vittorie (l’ultima risalente al 14 novembre: 3-2 a Lecco), 8 pareggi e altrettante sconfitte con 24 reti segnate e 26 subite. Ben 19 i punti in trasferta (quarta miglior squadra) con 5 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte con 12 reti all’attivo e 9 al passivo.

All’andata, nella seconda giornata di campionato, finì 1-1 allo Stadio di Gorgonzola, provvisorio campo interno dell’Albinoleffe. Vantaggio bergamasco di Manconi al 21’, pareggio di Casiraghi al 52’.

A dirigere la sfida di domani è stato designato il Signor Francesco Luciani di Roma-1, coadiuvato dai Signori Marco Ceolin di Treviso e Marco Toce di Firenze, quarto ufficiale il signor Michele Delrio di Reggio Emilia.

Gli avversari dei biancorossi

La storia in breve: 9 campionati in serie B (ultimo 2011-2012), miglior piazzamento 4° posto 2007-2008; 13 campionati di terza divisione nazionale. Vincitore Coppa Italia Serie C 2001-2002. Nel campionato 2020-2021: 7º nel girone A della Serie C. Supera Pontedera e Grosseto nei playoff di girone. Nella fase finale nazionale supera il Modena (1-0, 2-0) e poi il Catanzaro (1-1, 0-1) e cede all’Alessandria in semifinale (1-2, 2-2 dts). Secondo turno di Coppa Italia.

Allenatore: dal luglio scorso il tecnico dei bergamaschi è il 46enne Michele Marcolini, già sulle panchine di Novara, Chievo, dello stesso Albinoleffe (2018-2019) e di Avellino, Alessandria, Santarcangelo, Pavia, Real Vicenza e Lumezzane.

Ex di turno

Il difensore biancorosso, Kevin Vinetot ha vestito la casacca dell’Albinoleffe nella stagione 2015-2016: 30 gare di campionato con un assist e 2 gare di playout. Alesssandro Malomo ha giocato con i bergamaschi in B nel 2011-2012 (9 presenze). Giovanni Zaro è cresciuto nel settore giovanile dell’Albinoleffe prima di trasferirsi alle giovanili dell’Inter nel 2012. Aladino Valoti, direttore sportivo dei seriani è stato all’FCS dal 29 giugno 2017 al 28 febbraio 2018.

I precedenti

Sono 15 i precedenti: 7 pareggi e 4 successi ciascuno. Nel dettaglio: nel 2012-2013 1-1 sia all’andata che al ritorno. 2013-2014 3-1 per i bergamaschi all’andata in casa e 2-0 per l’FCS al Druso nel ritorno. 2014-2015 1-1 a Bolzano, 2-1 per l’Albinoleffe nel ritorno. 2015-2016 Albinoleffe-FCS 0-1, FCS-Albinoleffe 2-2. 2016-2017 Albinoleffe-FCS 2-0, FCS-Albinoleffe 0-1. 2017-2018 1-0 FCS all’andata in casa e 1-1 nel ritorno. 2018-2019 0-0 a Bolzano e, nel ritorno, il 2 febbraio 2019 successo esterno dei biancorossi per 2-4 (0-1 Della Giovanna al 43’, 1-1 Romizi al 65’, 1-2 Romero al 70’, 2-2 Cori al 73’, 2-3 Mazzocchi al 78’, 2-3 Mazzocchi all’87’). All’andata, il 4 settembre 2021, nella seconda giornata:1-1(Manconi al 21’, Casiraghi al 52’).