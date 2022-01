Südtirol avanti tutta, sconfitto il Legnago al Druso

L’FC Südtirol si impone in casa per 2-0 al Legnago Salus sul terreno del “Druso”, con entrambe le reti messe a segno in un avvincente avvio di gara e procede imbattuto al vertice della graduatoria del girone A di serie C con sedici successi a cui si aggiungono cinque pareggi.

Nella quinta giornata del girone di ritorno, sul terreno amico del “Druso” i biancorossi di Ivan Javorcic aprono lo score dopo 2’: sventagliata di Galuppini dalla destra a pescare Voltan sulla sinistra in profondità, stop perfetto e conclusione spettacolare di destro da parte del numero 7 biancorosso, con palla a giro che si infila sotto l'incrocio dei pali più lontano: 1-0.

I padroni di casa insistono e confezionano il raddoppio al 10’. Anche questa volta l'azione parte dalla destra dal piede di Galuppini, palla sui piedi di Voltan sul vertice mancino dell'area ospite, cross di sinistro sotto porta per la perfetta incornata a rete ravvicinata di Tait: 2-0.

Martedì di nuovo in campo e di nuovo in casa contro l’Albinoleffe, alle ore 18.00, per il recupero della 21esima giornata, seconda del girone di ritorno.

In campo

Mister Michele Serena schiera il Legnago con il 4-3-3. Davanti a Enzo, linea difensiva con Maggioni, Gasparetto, Bondioli e Riccardi, in mezzo al campo Antonelli, Yabrè e Giacobbe, in avanti Lazarevic, Buric e Gomez.

Mister Ivan Javorcic presenta i biancorossi con il 4-3-2-1: davanti a Poluzzi, linea difensiva con De Col, Zaro, Curto e Davi, in mezzo al campo Tait, Fink e Beccaro con Voltan e Galuppini dietro a Candellone.

La cronaca

Primo tempo

2’ Sventagliata di Galuppini dalla destra a pescare Voltan sulla sinistra in profondità, stop perfetto e conclusione spettacolare di destro da parte del numero 7 biancorosso, con palla a giro che si infila sotto l'incrocio dei pali più lontano: 1-0.

10’ L'azione parte dalla destra dal piede di Galuppini, palla sui piedi di Voltan sul vertice mancino dell'area ospite, cross di sinistro sotto porta per la perfetta incornata a rete ravvicinata di Tait: 2-0.

20’ Ci prova il Legnago: Ricciardi riceve sulla fascia, si accentra e libera il destro, ma il pallone si spegne docilmente sul fondo.

32’ Cross dalla sinistra di Ricciardi, Buric si inserisce sul secondo palo e colpisce di testa, ma il suo tentativo sfiora il legno e termina fuori.

41’ Percussione di Buric sulla destra, con l'esterno che riesce ad arrivare al tiro, ma Poluzzi para e mette in angolo.

Secondo tempo

13’ Cross dalla sinistra di Ricciardi per Sgarbi, la cui incornata termina alta.

16’ Il Legnago recupera palla alto e rifornisce Buric, che conclude di destro: Poluzzi sventa la minaccia.

29’ Insidiosa punizione di Paulinho, Poluzzi smanaccia in angolo.

RISULTATI DELLA GIORNATA E CLASSIFICA

Il tabellino

F.C. SÜDTIROL - F.C. LEGNAGO SALUS 2-0 (2-0)

F.C. SÜDTIROL (4-3-2-1): Poluzzi; De Col, Zaro, Curto, Davi; Tait, Fink (18’ st Eklu), Beccaro (23’ st Broh); Voltan (18’ st Rover), Galuppini (39’ st Casiraghi); Candellone (23’ st Odogwu).

A disposizione: Meli, Theiner, Fabbri, Vinetot, Gatto, Heinz, Mayr.

Allenatore: Ivan Javorcic

F.C. LEGNAGO SALUS (4-3-3): Ezo; Maggioni, Gasparetto, Bondioli, Ricciardi (40’ st Bruno); Antonelli (1’ st Lollo), Yabrè, Giacobbe (18’ st Paulinho); Lazarevic (1’ st Sgarbi), Butic, Gomez (36’ Zanetti).

A disposizione: Corvi, Gasparini, Rossi, Pellizzari, Stefanelli, Salvi, Olivieri.

Allenatore: Michele Serena

ARBITRO: Eugenio Scarpa di Collegno

ASSISTENTI: Nicolò Moroni di Treviglio e Marco Croce di Nocera Inferiore

IV UFFICIALE: Simone Galipò di Firenze

RETI: 1:0 2’ pt Voltan (FCS), 2:0 10’ st Tait (FCS).

NOTE: cielo sereno, temperatura attorno ai 7°, campo in buone condizioni. Prima della partita è stato premiato Manuel Fischnaller per aver raggiunto 200 presenze in maglia FCS (tra l’altro con il record assoluto di reti segnate: 47)

Ammoniti: 5’ st Gasparetto (LS); 14’ st Galuppini (FCS), 24’ st Bondioli (LS).

Angoli: 2-2 (1-1). Recupero: 1’-3’.