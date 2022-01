Il Südtirol riprende da dove aveva lasciato: Pergolettese ko

Il campionato di serie C si è rimesso in moto con la quarta giornata del girone di ritorno e con il primo appuntamento di un intenso calendario di recuperi. Il girone A è ripreso con l’FC Südtirol capolista del girone A vittorioso con pieno merito sul campo della Pergolettese: 2-0 con entrambe le reti nella ripresa, dopo alcune ghiotte occasioni ospiti mancate nel primo tempo.

Sul terreno dello Stadio “Giuseppe Voltini” di Crema il risultato si sblocca al 12’ del secondo tempo: cross da calcio di punizione di Casiraghi per la testa di De Col che con una gran spizzata manda il pallone in rete: 0-1. Al 27’ il raddoppio: calcio d'angolo dalla destra di Galuppini, Tait svetta e centra la traversa, il più lesto di tutti a ribadire in rete è Curto, che di destro firma il 2-0. Poi gli ospiti sfiorano a più riprese la terza rete, ma il portiere di casa Galeotti riesce a contenere il passivo.

In campo

Mister Stefano Lucchini schiera la “sua” Pergolettese con il 4-3-3. Davanti al portiere Galeotti, linea difensiva con Villa, Lucenti, Lambrughi e Nava; in mezzo al campo Arini, Girelli, Varas, in avanti Morello, Bariti, Scardina.

Mister Ivan Javorcic schiera i biancorossi ospiti con il 4-3-2-1: davanti a Poluzzi, linea difensiva con Fabbri, Vinetot, Zaro e De Col, a centrocampo Tait. Gatto e Broh con Casiraghi e Rover dietro a Odogwu.

La cronaca

Primo tempo

11’ sponda di petto di Odogwu in area, conclusione di Rover, palla sul fondo.

17’ punizione da fuori area, calcia Varas, Poluzzi para a terra in due tempi.

23’ Girelli arriva per primo sul pallone proveniente dal corner; la sua deviazione al volo termina fuori

31’ Varas ci prova dalla distanza, Poluzzi para senza problemi.

32’ Occasione biancorossa: gran palla in area di rigore di Broh per Odogwu, l'attaccante biancorosso prova a girare con il mancino verso la porta ma manda a lato di un soffio il diagonale dalla sinistra.

38’ Altra ghiotta occasione ospite: palla in profondità in area per Rover, che trova lo spazio per tirare dalla destra, palla di poco alta sopra l’incrocio dei pali più lontano.

43’ Odogwu anticipa tutti su calcio d'angolo, ma Galeotti con un prodigioso intervento mette in angolo.

44’ Botta da fuori area di Broh, Galeotti vola e respinge anche questa volta.

Secondo tempo

8’ Tripla occasione biancorossa in rapida successione. Prima Tait arriva su cross basso di Fabbri, ma Galeotti ci mette una pezza. Sul cross successivo Odogwu centra la traversa di testa, sulla respinta si avventa Rover, ma la difesa di casa mura.

12’ Vantaggio biancorosso: cross da calcio di punizione di Casiraghi per la testa di De Col che con una gran spizzata manda il pallone in rete: 0-1

25’ Batti e ribatti in area di casa, conclusione finale di Voltan sul fondo.

27’ Calcio d'angolo dalla destra di Galuppini, Tait svetta e centra la traversa, il più lesto di tutti a ribadire in rete è Curto, che di destro firma il 2-0.

29’ Doppia occasione ospite: Odogwu conclude in area, mura la difesa, riprende Broh ma Galeotti respinge, palla sulla destra sui piedi di Galuppini, ma anche questa Volta Galeotti riesce a respingere smanacciando.

36’ Galeotti si erge ancora a protagonista: potente diagonale di Galuppini in area dalla destra, il portiere si distende e manda in angolo.

37’ Ci prova Villa dall'interno dell'area, Poluzzi si allunga e respinge lateralmente.

RISULTATI DELLA GIORNATA E CLASSIFICA

Il tabellino

PERGOLETTESE - SÜDTIROL 0-2 (0-0)

PERGOLETTESE (4-3-3): Galeotti; Villa, Lucenti, Lambrughi, Nava (1’ st Verzeni); Arini, Girelli (31’ st Fonseca), Varas; Morello, Bariti (22’ st Vitalucci), Scardina (42’ st Moreo).

A disposizione: Soncin, Ferrara, Alari, Bresciani, Perseu, Mercado.

Allenatore: Stefano Lucchini

SÜDTIROL (4-3-2-1): Poluzzi; Fabbri, Vinetot, Zaro (1’ st Curto), De Col (40’ st Moscati); Tait. Gatto, Broh (40’ st Beccaro); Casiraghi (22’ st Galuppini), Rover (14’ st Voltan); Odogwu.

A disposizione: Meli, Malomo, Fink, Eklu, Davi, Candellone.

Allenatore: Ivan Javorcic

ARBITRO: Michele Delrio di Reggio Emilia

ASSISTENTI: Lorenzo Poma di Trapani e Giuseppe Trischitta di Messina

IV UFFICIALE: Michele Giordano di Novara

RETI: 12’ st 0:1 De Col (FCS), 27’ st 0:2 Curto (FCS),

NOTE: cielo sereno, temperatura attorno ai 7°, campo in discrete condizioni.

Ammoniti: 15’ pt Nava (P), 16’ Zaro (FCS), 17’ st Villa (P)

Angoli: 3-6 (2-3). Recupero: 0’+ 3’.