Eccellenza, tutti i numeri del girone d'andata

In attesa dei due recuperi che si giocheranno sul sintetico della zona scolastica di Brunico sabato 22 (Stegona-Anaune Val di Non) e domenica 23 (San Giorgio-Dro Alto Garda) gennaio e che andranno a completare il girone d'andata di Eccellenza, andiamo a proporre una carrellata sui numeri fatti registrare al giro di boa dal massimo campionato regionale. Un campionato, come ben sappiamo, a forti tinte altoatesine. L'appuntamento per la prima di ritorno è fissato per domenica 30 gennaio. Un momento del match tra Gardolo e Dro Alto Garda, due trentine che lottano per la salvezza

I numeri dell'Eccellenza

Miglior media punti:

Virtus Bolzano 2,059

Peggior media punti:

Rotaliana 0,647

Miglior media punti in casa:

San Giorgio 2,75

Peggior media punti in casa:

Rotaliana 0,778

Miglior media punti in trasferta:

Virtus Bolzano 1,875

Peggior media punti in trasferta:

Gardolo 0,125

Miglior attacco:

Virtus Bolzano 35 gol fatti in 17 partite (2,059 a partita)

Peggior attacco:

Anaune Val di Non 8 gol fatti in 16 partite (0.5 a partita)

Miglior difesa:

Anaune Val di Non 9 gol subiti in 16 partite (0,563 a partita)

Peggior difesa:

Rotaliana 38 gol subiti in 17 partite (2,235 a partita)

Maggior numero di vittorie:

Virtus Bolzano 10 in 17 partite

Minor numero di vittorie:

Rotaliana 2 in 17 partite

Maggior numero di vittorie in casa:

San Giorgio 7 in 8 partite

Minor numero di vittorie in casa:

Rotaliana 1 in 9 partite

Maggior numero di vittorie in trasferta:

Virtus Bolzano, Termeno e Lavis 4 in 8 partite

Minor numero di vittorie in trasferta:

Arco 1895, Dro Alto Garda e Gardolo 0 in 8 partite

Maggior numero di pareggi:

Anaune Val di Non 7 in 16 partite

Minor numero di pareggi:

Gardolo 2 in 17 partite

Maggior numero di pareggi in casa:

Anaune Val di Non 4 in 8 partite

Minor numero di pareggi in casa:

Gardolo 1 in 9 partite

Maggior numero di pareggi in trasferta:

San Giorgio, Lana, Arco 1895 e Dro Alto Garda 4 in 8 partite

Minor numero di pareggi in trasferta:

Mori Santo Stefano 0 in 8 partite

Maggior numero di sconfitte:

Gardolo 11 in 17 partite

Minor numero di sconfitte:

Virtus Bolzano 2 in 17 partite

Maggior numero di sconfitte in casa:

Gardolo e Rotaliana 4 in 9 partite

Minor numero di sconfitte in casa:

San Giorgio 0 in 8 partite

Maggior numero di sconfitte in trasferta:

Mori Santo Stefano e Gardolo 7 in 8 partite

Minor numero di sconfitte in trasferta:

Brixen 1 in 9 partite

Maggior numero di giocatori schierati:

Maia Alta 27

Minor numero di giocatori schierati:

Anaune Val di Non, Gardolo e ViPo Trento 20

Punti totalizzati dalle squadre altoatesine: 235 (1,556 a partita)

Punti totalizzati dalle squadre trentine: 170 (1,126 a partita)

Vittorie altoatesine contro squadre trentine: 39

Vittorie trentine contro squadre altoatesine: 16

Pareggi nei confronti tra trentine e altoatesine: 24

IL QUADRO DELLA PRIMA DI RITORNO