Il Levico strappa un punto prezioso al Campodarsego

Il Levico Terme conquista un ottimo punto in casa contro il Campodarsego. I valsuganotti si illudono con il gol di Vinciguerra a metà del primo tempo, poi subiscono la veemente reazione dei padovani, che pareggiano a pochi minuti dalla fine. Partita intensa con gli ospiti che tengono in mano il pallino del gioco, facendosi vedere in avanti con costanza, con i padroni di casa bravi a tenere.

Claudio Rastelli si affida a Rosa tra i pali (uno dei protagonisti del match), difesa a quattro con Scaglione e Pettinà al centro, con De Nardi ad agire sulla fascia di destra e Piacente a sinistra. A centrocampo ci sono Nicolas Santuari in cabina di regia, Pezzuti e capitan Rinaldo mentre in attacco Sinani, Vinciguerra e Torregrossa.

La cronaca

Il Campodarsego, che ha conquistato più punti fuori casa che tra le mura amiche, parte bene, ben messo in campo. Al 17' Cocola trova lo spazio per calciare con Rosa che si supera nel deviare in angolo. Poco dopo, prima Allucci spara alto, poi Cupati impegna Rosa, che blocca. Il Levico Terme nel miglior momento dei veneti, al primo vero affondo, passa in vantaggio: letale diagonale di Vinciguerra, leggermente deviato, e Boscolo deve capitolare. Sinani qualche istante più tardi spreca e allora il Campodarsego, tra fine primo tempo e inizio secondo tempo, attacca alla ricerca del pari. Addiego, Allucci e Colombi si rendono pericolosi, ma devono vedersela con un Rosa estremamente attento e reattivo. Sinani e Piacente dall'altra parte non trovano il punto del due a zero e allora al 38' Colombi ristabilisce la parità con un tocco da rapace d'area di rigore.

Il Levico Terme pareggia uno a uno con il Campodarsego e raccoglie un ottimo punto. Prossimo impegno per i ragazzi di Rastelli prima delle festività contro l'Ambrosiana.

Il tabellino

LEVICO TERME-CAMPODARSEGO 1-1

RETI: 26’ pt Vinciguerra (L), 38’ st Colombi (C)

LEVICO TERME: Rosa, De Nardi (1’ st Davi), Piacente, Santuari N., Pettinà, Scaglione, Torregrossa (15’ st Grezzani), Rinaldo, Sinani (29’ st Tronco), Vinciguerra, Pezzuti. All. Rastelli

CAMPODARSEGO: Boscolo Palo, Oneto, Marini (18' st Messali), Buratto, Gentile, Guitto, Cocola (18' st Solinas), Alluci (29' st Bertazzolo), Colombi, Addiego Mobilio (29' st Giacomazzi), Cupani (1' st Prevedello). All. Masucci

ARBITRO: Tossano di Chiavari

NOTE: ammoniti Scaglione (L) e Oneti (C)