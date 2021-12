Ultima d'andata al Briamasco per il Trento: c'è l'Albinoleffe

Dopo le beffarde sconfitte contro Seregno e Juventus U23, sabato 18 dicembre (calcio d’inizio alle ore 14.30) il Trento torna in campo “Briamasco” per affrontare l’Albinoleffe nella 19esima - e ultima d’andata - giornata del girone d’andata del campionato di serie C. Il mister del Trento Carmine Parlato

I gialloblù disputeranno la nona gara casalinga della stagione, con un bilancio di 4 vittorie (contro Pro Patria, Giana Erminio, Fiorenzuola e Lecco), 1 pareggio (contro il Mantova) e 3 sconfitte (contro Feralpisalò, Pergolettese e Seregno) con uno score complessivo di 12 reti realizzate e 7 subite.

L’Albinoleffe, invece, in trasferta ha giocato nove partite con un bilancio di 5 vittorie (contro Pro Patria, Fiorenzuola, Giana Erminio, Triestina e Lecco), 2 pareggi (contro Pro Sesto e Virtus Verona) e 2 sconfitte (contro Pergolettese e Padova), con 11 reti realizzate e 6 subite.

La sfida sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in diretta streaming su Eleven Sports.

A dirigere Trento - Albinoleffe sarà Leonardo Mastrodomenico della sezione di Matera, alla sua prima stagione in serie C. Gli assistenti saranno Roberto D’Ascanio e Andrea Maria Masciale, appartenenti rispettivamente alle sezioni di Roma 2 e Molfetta, con Mattia Nigro, della sezione di Prato, nelle vesti di Quarto Ufficiale.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA E CLASSIFICA

Così in campo

Mister Parlato dovrà fare a meno dello squalificato Seno e degli indisponibili Dionisi, Caporali, Bigica, Izzillo e Comper.

Portieri: Cazzaro (1999); Chiesa (2000); Marchegiani (1996).

Difensori: Carini (1990); Galazzini (2000); Oddi (2002); Raggio (2001); Simonti (2000); Trainotti (1993);

Centrocampisti: Matteucci (2004); Nunes (1994); Osuji (1990); Ruffo Luci (2001); Scorza (2000).

Attaccanti: Barbuti (1992); Belcastro (1991); Chinellato (1991); Pasquato (1989); Pattarello (1999); Vianni (2001).

Gli avversari degli aquilotti

L’Unione Calcio Albinoleffe è nata ufficialmente nel 1998 dalla fusione tra Albinese e Leffe, continuando la tradizione sportiva di quest’ultimo. Conquistò subito la promozione in serie C1, vincendo la Coppa Italia di serie C nel 2002 contro il Livorno e conquistando successivamente il passaggio in serie B, categoria nella quale ha militato ininterrottamente dal 2003 ale 2012.

Gli elementi di spicco dell’organico affidato da quest’anno a Michele Marcolini, ex allenatore di Lumezzane, Real Vicenza, Pavia, Santarcangelo, Alessandria, Avellino, Albinoleffe, Chievo e Novara, sono i difensori Ruggero Riva (256 presenze tra i professionisti con Tritium, Renate, Monza e Albinoleffe) e Diego Borghini (ex Tuttocuoio, Gavorrano, Arezzo e Albinoleffe), i centrocampisti Gael Genevier (39 anni, ex Perugia e Siena in serie A, Catania, Pisa, Torino, Livorno, Juve Stabia, Pro Vercelli e Novara in serie B, Acireale, Sangiovannese, Pisa, Lumezzane, Reggiana e Albinoleffe in serie C) e Francesco Gelli (ex Tuttocuoio, alla quinta stagione all’Albinoleffe) e gli attaccanti Sacha Cori (8 presenze e 1 gol in serie B con l’Empoli, 345 presenze e 76 reti in serie C con Ternana, Isola Liri, Sangiovannese, Carrarese, Virtus Entella, Venezia , Cosenza, Arezzo, Siena, Santarcangelo, Monza e Albinoleffe) e Jacopo Manconi (67 presenze e 7 reti in serie B con Novara, Trapani e Carpi, 138 presenze e 35 reti in serie C).

Gli ex della partita

L’unico ex della sfida sarà il preparatore dei portieri dell’Albinoleffe Giuseppe Benatelli, che ha vestito la maglia del Trento da calciatore e poi, per cinque stagioni (dal 2001 al 2006) è stato allenatore dei portieri gialloblù.

I precedenti

L’unico precedente ufficiale tra le due formazioni è la gara “secca” degli ottavi di finale di Coppa Italia di serie C, disputata lo scorso mese di novembre e conclusasi con il successo dei bergamaschi ai calci di rigore.

Tv e internet

La sfida tra Juventus Under 23 e Trento sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport (servizio a pagamento incluso nell’abbonamento Sky Calcio) e in streaming video all’indirizzo www.elevensports.it (servizio a pagamento).

Sul sito www.actrento.com sarà proposta la diretta testuale dell’incontro in modalità livescore e gli aggiornamenti saranno sempre attivi anche sui Social Network gialloblù.