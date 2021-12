Mori a caccia dell'impresa nella finale regionale di Coppa

A sei anni di distanza dall'ultima volta, si ripresenta alla finale regionale di Coppa Italia il Mori Santo Stefano. E l'avversaria, ironia del destino, è la medesima, ovvero la Virtus Bolzano. Identica è pure la sede, il Galizia di Laives dove nel 2015 gli altoatesini si imposero ai rigori dopo l'1-1 firmato da Daniel Pedrotti (tutt'ora in maglia tricolore) e Daniele Speziale. Daniel Pedrotti andò a segno nella finale regionale del 2015 tra Virtus Bolzano e Mori Santo Stefano

Sei anni fa i lagarini giungevano all'appuntamento dopo aver perso la finale provinciale con il Trento, che militando in Promozione non poteva accedere a quello che di fatto è il turno preliminare del tabellone nazionale, stavolta ci arrivano dopo aver alzato al cielo la propria seconda Coppa trentina della propria storia: il trionfo nella finale di Lavis contro l'Anaune Val di Non ha fatto infatti il paio con quello del 2013, anno in cui i ragazzi (pure allora allenati da Davide Zoller) si ripeterono poi nella super sfida con il San Giorgio decisa da un superlativo Massimo Deimichei. Gli stessi pusteresi hanno alzato bandiera bianca sabato scorso al Druso nella finale altoatesina, riproposizione dell'eterno duello tra le due compagini.

Tornando all'oggi, e guardando i numeri del campionato di Eccellenza comandato proprio dai bolzanini, il pronostico sembrerebbe tendere dalla parte dei ragazzi di Alfredo Sebastiani, che però hanno già conosciuto le qualità e l'imprevedibilità del collettivo moriano due mesi fa, quando uscirono dal Comunale di via Lomba senza punti, accusando la prima sconfitta stagionale.

Chi si imporrà sabato a Laives, oltre ad alzare la Coppa Italia regionale e succedere al Trento nell'albo d'oro della manifestazione, accederà al tabellone nazionale dove i primi ostacoli saranno le vincitrici dei trofei del Veneto (la finale del 6 gennaio vedrà difronte i trevigiani del PortoMansuè e i vicentini del Montecchio Maggiore) e del Friuli Venezia Giulia (sabato la finale tra gli udinesi del Brian Lignano e la Pro Gorizia). Elis Kaptina, punto di forza della Virtus Bolzano

Virtus Bolzano

Allenatore: Alfredo Sebastiani

Posizione in campionato: 1° posto a quota 35 punti

Ruolino di marcia: 10 vinte, 5 pareggi, 2 sconfitte; 35 gol fatti e 13 subiti

Miglior marcatore in campionato: Matteo Timpone (8 gol)

Cammino in Coppa: Lana-Virtus Bolzano 1-5, Virtus Bolzano-Stegona 8-0 (prima fase); Virtus Bolzano-Bozner 1-0 (semifinale); Virtus Bolzano-San Giorgio 2-1 (finale provinciale)

Mori Santo Stefano

Allenatore: Davide Zoller

Posizione in campionato: 14° posto a quota 18 punti

Ruolino di marcia: 5 vinte, 3 pareggi, 9 sconfitte; 25 gol fatti e 27 subiti

Miglior marcatore in campionato: Daniel Pedrotti (9 gol)

Cammino in Coppa: Comano Terme Fiavé-Mori Santo Stefano 3-2, Mori Santo Stefano-Lavis 3-1 (prima fase); Mori Santo Stefano-Arco 1895 4-1, Arco 1895-Mori Santo Stefano 0-2 (semifinali); Mori Santo Stefano - Anaune Val di Non 7-5 d.c.r. (finale provinciale)

Lo scontro diretto in campionato

Giornata n. 9, domenica 17 ottobre 2021

Mori Santo Stefano - Virtus Bolzano 2-1

Marcatori: 12' st Kicaj (VB), 26' st Pedrotti (M), 46' st Pezzato (M)

IL TABELLINO DEL MATCH

La finale regionale

Stadio: Galizia di Laives

Data e ora: sabato 18 dicembre, ore 14.30

Terna arbitrale: Simone Pandini di Bolzano (Lorenzo Santini di Arco Riva e Giulio D'Alterio di Trento)