Il Trento Femminile batte Oristano e rialza subito la testa

Il Trento Calcio Femminile torna dalla Sardegna con tre punti in saccoccia: sul sempre difficile campo di Oristano, nell’impegno valevole per la decima giornata d’andata del campionato di serie C, la compagine trentina piega le padrone di casa al termine di un match combattuto, deciso da una doppietta di Alessandra Tonelli, prima glaciale dal dischetto e poi abile nel chiudere in maniera vincente una ripartenza magistralmente orchestrata dalla compagine di Max Spagnolli.

Torresani e compagne salgono a quota 20 punti in classifica, raggiungendo al terzo posto il Riccione. Domenica prossima ultimo impegno ufficiale del 2021 sul campo amico di Mattarello, dove arriverà il Portogruaro, undicesima forza del torneo.

La cronaca

Il tecnico trentino ripropone Fuganti dal primo minuto e schiera anche la classe 2003 Bertamini e capitan Torresani nella starting eleven. Per la centrocampista si tratta di un ritorno nella formazione titolare ad oltre un anno di distanza dall’ultima volta, con il grave infortunio patito nella scorsa stagione che è ormai solamente un brutto e lontano ricordo.

La partenza delle aquilotte è decisamente "sprint". Dopo sei minuti il risultato si sblocca con la compagine del capoluogo che passa a condurre grazie al penalty trasformato da Alessandra Tonelli. Il Trento fa la partita, sfiora il raddoppio in un paio di circostanze e, al minuto 37, colpisce nuovamente: velocissima ripartenza delle aquilotte, con Alessandra Tonelli che infila Piga e porta sul doppio vantaggio Torresani e compagne.

Nella ripresa arriva la reazione d’orgoglio dell’Oristano, che accorcia le distanze grazie al penalty di Mattana al 62'. Le sarde premono ma il Trento regge, Valzolgher fa buona guardia tra i pali e, al triplice fischio, parte la meritata festa del Trento.

Dopo la sconfitta di domenica scorsa contro il Bologna, la compagine di Max Spagnolli rialza subito la testa, sale in terza piazza a quota 21 punti, raggiungendo il Riccione e restando a meno sei dal Vicenza capolista e a cinque lunghezze dal Venezia, secondo della fila.

Domenica 19 dicembre si torna in casa: a Mattarello arriverà il Portogruaro, compagine in corsa per la salvezza.

RISULTATI E CLASSIFICA

Il tabellino

ATLETICO ORISTANO - TRENTO CALCIO FEMMINILE 1-2

ATLETICO ORISTANO: Piga, Filippo (42'st Lai), Quidacciolu, Dessi, Senes (34'st Kapareli), Piras (40'st Catte), Mattana, Cocco, Priolo, Angioni (1'st Meloni), Scalas.

A disposizione: Simula, Carta, Rattu, Abo Kaff, Belloi.

Allenatore: Roberto Cuccuru.

TRENTO CALCIO FEMMINILE: Valzolgher, Varrone (35'st Antolini), Ruaben, L. Tonelli (42'st Gastaldello), Lucin (42'st Lenzi), Chemotti, Fuganti (21'st Tononi), A. Tonelli, Bertamini, Torresani (21'st Rosa), Erlicher.

A disposizione: Callegari, Giovannini, Settecasi. Allenatore: Max Spagnolli.

ARBITRO: Pasculli di Como (Olla di Cagliari e Spahiu di Oristano).

RETI: 6'pt rig. e 37'pt A. Tonelli (T), 17'st rig. Mattana (O).

NOTE: campo pesante. Giornata soleggiata.