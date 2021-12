Pasquato illude il Trento, che subisce la rimonta della Juve U23

Dopo un successo e due pareggi s’interrompe la striscia di risultati utili in trasferta del Trento, che esce sconfitto dal “Moccagatta” di Alessandria per mano della Juventus Under 23.

I gialloblù si mangiano le mani: avanti dopo due minuti grazie al gol dell’ex Pasquato, vengono raggiunti e superati nel finale, dopo aver creato - senza concretizzare - almeno tre nitide palle gol, compresa la clamorosa traversa centrata da Belcastro.

Veementi proteste dei gialloblù per la seconda rete bianconera con un giocatore piemontese in posizione di fuorigioco “attivo” non rilevata dalla terna arbitrale.

Sabato prossimo (ore 14.30) ultimo impegno del girone d’andata: al “Briamasco” arriverà l’Albinoleffe.

RISULTATI DELLA GIORNATA E CLASSIFICA

La cronaca

Mister Parlato deve fare a meno dello squalificato Seno, fermato per tre turni dal Giudice Sportivo e degli indisponibili Dionisi, Caporali, Bigica, Izzillo, Comper, Ferrara e torna ad affidarsi al “4-3-1-2”. Tra i pali esordio in maglia gialloblù per Marchegiani, mentre la difesa a quattro è formata da Osuji, proposto nell’inedito ruolo di terzino destro e Simonti sulle corsie esterne con Trainotti e Carini in posizione centrale. In mezzo al campo Nunes agisce da playmaker con Ruffo Luci e Belcastro interni, mentre Pasquato completa il rombo, operando da trequartista alle spalle del tandem offensivo formato da Pattarello e Barbuti.

Nella Juventus Under 23 trovano spazio sin dal primo minuto i tre giocatori che sabato hanno risposto alla convocazione con la formazione maggiore in occasione del match contro il Venezia, ovvero il difensore De Winter, il centrocampista Meretti e il trequartista argentino Soulè, impiegato da Allegri nei minuti finali della sfida in Laguna.

Il Trento approccia la gara nel migliore dei modi, con grandissima determinazione e concentrazione e, al primo affondo, i gialloblù passano a condurre.

Dopo nemmeno due minuti il cambio di campo permette a Pattarello di puntare Anzolin: il numero 99 salta nettamente il diretto marcatore e poi offre un perfetto assist per Pasquato che, appostato all’altezza del secondo palo, appoggia in rete da due passi.

La Juventus fatica a riordinare le idee e si vede per la prima volta al 16’ con il colpo di testa di Da Graca che sfiora il montante. Quattro minuti più tardi Leone calcia a botta sicura da dentro l’area, ma il “muro” gialloblù ribatte la conclusione del centrocampista di casa. Il momento è favorevole ai bianconeri, che al 28’ cercano i pali con una gran conclusione di Stramaccioni: vola Marchegiani a deviare oltre la traversa.

Sul ribaltamento di fronte il Trento sfiora il due a zero: palla in verticale di Pasquato per Pattarello che calcia di potenza senza però trovare la porta. La Juve va in confusione, ma i gialloblù non ne approfittano: alla mezz’ora errore in uscita della squadra piemontese, Barbuti sbaglia però l’imbucata per Pattarello, anticipato in uscita da Israel.

Al minuto 36 la Juventus va vicinissima al pareggio: il piazzato di Brighenti si stampa sulla barriera, poi Soulè scucchiaia la sfera per lo stesso Brighenti che calcia a botta sicura, trovando però l’ottima risposta di Marchegiani. La sfera resta lì e Brighenti non inquadra la porta con la terza conclusione in rapida successione.

In chiusura di primo tempo il Trento ha una colossale occasione per raddoppiare: Pasquato percorre cinquanta metri palla al piede e poi imbuca per Ruffo Luci, che incrocia il rasoterra, trovando però la grandissima risposta in uscita di Israel, che respinge di piede.

Nella ripresa il match inizia sui binari dell’equilibrio: dopo dieci minuti mister Parlato avvicenda Pattarello con Vianni e, subito dopo, i gialloblù vanno nuovamente vicinissimi al punto del due a zero. Calcio piazzato dal vertice sinistro dell’area di rigore con Belcastro che non chiede distanza e calcia a sorpresa, mentre la Juventus sta sistemando la barriera. La sfera è destinata ad insaccarsi sotto l’incrocio dei pali opposto, ma Israel con un intervento pazzesco riesce a deviare il pallone sulla traversa.

Con il passare dei minuti i bianconeri prendono campo e, dopo una parata di Marchegiani su conclusione al volo di Soulè, al 71’ Scorza e Chinellato subentrano rispettivamente a Barbuti e Ruffo Luci.

La Juve spinge forte: Carini respinge la velenosa conclusione di Anzolin, ma al 77’ i bianconeri trovano il pareggio grazie al diagonale rasoterra di Compagnon, che si accentra dalla destra e poi supera Marchegiani con una conclusione potente e precisa.

Parlato cambia modulo inserendo Raggio al posto di un esausto Pasquato, ma il Trento fatica a tenere gli avversari lontani dalla propria area. Dopo un tiro di Zuelli bloccato da Marchegiani, all’86’ la Juventus trova anche la rete del 2 a 1: Akè si accentra dalla destra e poi tocca in verticale per Miretti, che arriva a tu per tu con Marchegiani e lo infila di giustezza. Veementi le proteste gialloblù per l’evidente posizione di offside di Da Graca, che trae in inganno la retroguardia, visto che il centravanti bianconero è sulla traiettoria del passaggio per Miretti.

L’arbitro convalida e, nei restanti minuti, il risultato non cambia più.

Il Trento esce sconfitto dal “Moccagatta”, resta a quota 20 punti in 14esima posizione. Sabato 18 dicembre (ore 14.30) ultimo impegno del girone d’andata allo stadio “Briamasco” contro l’Albinoleffe.

Il tabellino

JUVENTUS UNDER 23 - TRENTO 2-1 (0-1)

JUVENTUS UNDER 23 (4-4-2): Israel; Leo (16’st Compagnon), De Winter, Stramaccioni, Anzolin; Soulè, Miretti, Leone (16’st Zuelli), Akè (42’st Barbieri); Da Graca, Brighenti (33’st Sekulov).

A disposizione: Raina, Daffara, Riccio, De Marino, Sersanti, Palumbo, Cudrig.

Allenatore: Lamberto Zauli.

TRENTO (4-3-1-2): Marchegiani; Osuji, Trainotti, Carini, Simonti; Ruffo Luci (26’st Scorza), Nunes, Belcastro; Pasquato (33’st Raggio); Pattarello (10’st Vianni), Barbuti (26’st Chinellato).

A disposizione: Cazzaro, Chiesa, Galazzini, Oddi.

Allenatore: Carmine Parlato.

ARBITRO: Luongo di Napoli (Assistenti: Croce di Nocera Inferiore e Cravotta di Città di Castello. IV Ufficiale Vingo di Pisa).

RETI: 2’pt Pasquato (T), 32’st Compagnon (J), 41’st Miretti (J).

NOTE: campo in buone condizioni. Giornata soleggiata ma fredda. Spettatori 100 circa. Ammoniti Leo (J), Belcastro (T) E Chinellato, tutti per gioco falloso. Calci d’angolo 5 a 2 per la Juventus Under 23. Recupero 0’ + 5’.