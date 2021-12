All'Euganeo finisce a reti inviolate tra Padova e Südtirol

Nella diciottesima giornata d’andata del campionato di Serie C girone A 2021-2022 l’FC Südtirol chiude in parità lo scontro diretto in casa del Padova. All’Euganeo finisce con un equo pareggio per 0-0.

I biancorossi di mister Ivan Javorcic conquistano con pieno merito un punto su un campo particolarmente difficile, contro un avversario di elevato valore e qualità e nonostante alcune importanti assenze. I biancorossi disputano una gara maiuscola, interpretata nel giusto modo e affrontata con il l’adeguato approccio. L’FC Südtirol conserva la testa della classifica, il vantaggio di sei punti sulla diretta inseguitrice Padova e l’imbattibilità, allungando la striscia positiva a 18 risultati utili consecutivi con 13 vittorie e 5 pareggi.

RISULTATI DELLA GIORNATA E CLASSIFICA

In campo

Mister Massimo Pavanel schiera il “suo” Padova con il 4-3-3: davanti al portiere Donnarumma, difesa con Germano, Monaco, Pelagatti e Gasbarro, in mezzo al campo Vasic, Della Latta e Ronaldo, in avanti Chiricò, Ceravolo e Cissè.

Mister Ivan Javorcic, alle prese anche con alcune assenze per sospette positività all’interno del gruppo squadra, schiera i biancorossi ospiti con il 4-3-2-1: davanti a Poluzzi, difesa con Davi, Malomo, De Col e Tait; in mezzo al campo Broh, Moscati e Gatto con Rover e Casiraghi dietro a Odogwu.

La cronaca

Primo tempo

4’ Broh si incunea in profondità dalla destra, crossa in area per Odogwu che viene anticipato da Monaco. Primo angolo per i biancorossi.

24’ Ceravolo scatta sulla destra Ceravolo scatta sulla destra, sul filo del fuorigioco, serve per Cissè che calcia al volo, palla deviata in corner. sul filo del fuorigioco, serve per Cissè che calcia al volo, palla deviata in corner.

28’ Occasione ospite: manovra combinata in area biancoscudata, palla sui piedi di Broh che colpisce male da ottima posizione.

29’ Moscati conclude alto da fuori area.

31’ Rover conclude in area patavina dalla destra, Donnarumma respinge.

42’ Cross di Davi dalla destra sul secondo palo per lo smarcato Rover, conclusione sul primo palo respinta da Donnarumma.

Secondo tempo

13’ Conclusione da fuori di Germano, Poluzzi respinge in corner.

15’ Destro di Ronaldo da fuori, Poluzzi para a terra.

16’ Potente conclusione in area, dalla sinistra di Davi con Donnarumma che salva il risultato respingendo il tiro.

23’ Conclusione di Germano, Poluzzi compie un grande intervento e manda in angolo.

34’ Cross di Kirwan dalla destra, testa di Ceravolo palla respinta dal palo alla destra di Poluzzi.

45’ + 1’ Potente conclusione da fuori di Voltan, palla sul fondo.

Il tabellino

CALCIO PADOVA – FC SÜDTIROL 0–0

CALCIO PADOVA (4-3-3): Donnarumma; Germano, Monaco, Pelagatti, Gasbarro; Vasic (7’ Kirwan), Della Latta, Ronaldo (40’ st Settembrini); Chiricò (20’ st Jelenic), Ceravolo, Cissè (20’ st Santini).

A disposizione: Vannucchi, Biasci, Ajeti, Terrani, Hraiech, Andelkovic, Nicastro, Bifulco.

Allenatore: Massimo Pavanel

FC SÜDTIROL (4-3-2-1): Poluzzi, Davi, Malomo, De Col, Tait; Broh, Moscati (30’ st Fink), Gatt; Rover (30’ st Candellone), Casiraghi (20’ st Voltan); Odogwu

A disposizione: Meli, Harrasser, Fischnaller, Mayr.

Allenatore: Ivan Javorcic

ARBITRO: Ermanno Feliciani di Teramo

ASSISTENTI: Andrea Niedda di Ozieri e Thomas Miniutti di Maniago

IV UFFICIALE: Marco Acanfora di Castellammare di Stabia

NOTE: cielo sereno, temperatura attorno ai 3°, campo in buone condizioni.

Ammoniti: 34’ pt Ronaldo (PD), 40’ pt Casiraghi (FCS), 45’ + 2’ pt Vasic (PD), 39’ st Tait (FCS), 43’ st Santini (PD), 44’ st Poluzzi (FCS).

Angoli: 12-4 (2-3). Recupero: 2’+ 4’