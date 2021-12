Il Trento fa visita alla Juventus U23 per tornare a correre

Proseguire nel trand positivo che, ormai da un mese, accompagna il Trento in trasferta (1 vittorie e 2 pareggi nelle ultime tre gare lontane dal “Briamasco) e tornare ad esultare dopo lo stop casalingo contro il Seregno.

Domenica pomeriggio (calcio d’inizio alle ore 14.30) il Trento affronta allo stadio “Giuseppe Moccagatta” di Alessandria la Juventus Under 23: la compagine di Parlato occupa attualmente la decima posizione in classifica, in coabitazione con Piacenza, Pro Vercelli e Lecco a quota 20 punti, uno in meno rispetto a bianconeri, noni, assieme alla Virtus Verona, con 21 punti conquistati. Il mister del Trento Carmine Parlato

Il Trento, sino a questo momento, in trasferta ha disputato 9 gare con 7 punti al proprio attivo per effetto del successo ottenuto a Verona contro la Virtus, 4 pareggi (contro Piacenza, Pro Vercelli, Triestina e Pro Sesto) e 4 sconfitte (contro Südtirol, Renate, Padova e Legnago Salus) con uno score complessivo di 5 reti realizzate e 12 subite. La Juventus Under 23, invece, sul proprio campo ha sin qui giocato 8 gare, conquistando 13 punti in virtù di 4 vittorie (contro Triestina, Seregno, Lecco e Fiorenzuola), 1 pareggio (contro la Pro Sesto) e 3 sconfitte (contro Pro Vercelli, Giana Erminio e Virtus Verona), con 8 reti segnate e altrettante subite.

La sfida tra Juventus Under 23 e Trento sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in modalità streaming su Eleven Sports (servizio a pagamento).

PROGRAMMA DELLA GIORNATA E CLASSIFICA

Così in campo

Mister Parlato dovrà fare a meno dello squalificato Seno, degli indisponibili Dionisi, Caporali, Izzillo, Bigica e Comper e ha convocato 20 giocatori.

Portieri: Cazzaro (1999); Chiesa (2000); Marchegiani (1996).

Difensori: Carini (1990); Galazzini (2000); Oddi (2002); Raggio (2001); Simonti (2000); Trainotti (1993).

Centrocampisti: Nunes (1994); Ruffo Luci (2001); Osuji (1990); Scorza (2000);

Attaccanti: Barbuti (1992); Belcastro (1991); Chinellato (1991); Ferrara (1993); Pasquato (1989); Pattarello (1999); Vianni (2001).

Gli avversari degli aquilotti

Seconda squadra della Juventus, la formazione Under 23 bianconera è nata nel 2018 e ha sempre militato in serie C, conquistando nella stagione 2019 - 2020 la Coppa Italia di categoria.

Affidata per la seconda stagione consecutiva a Lamberto Zauli, ex allenatore di Bellaria Igea Marina, Fano, Reggiana, Real Vicenza, Pordenone, Santarcangelo, Teramo e delle squadre “Primavera” di Empoli e Juventus, la rosa della Juventus U23 è formata dai migliori talenti del settore giovanile bianconero. Nell’attuale organico trovano spazio il centrocampista Hans Nicolussi Caviglia (3 presenze in serie A con la Juve, poi a Perugia e Parma in serie B) e gli attaccanti Marco Cosimo Da Graca (cresciuto nel settore giovanile del Palermo) e Marley Aké (prelevato in estate dall’Olympique Marsiglia con cui ha disputato 18 partite in Ligue 1). Non ci saranno il difensore Koni De Winter, il centrocampista Fabio Miretti e l’attaccante Matias Soulè, convocati con la formazione maggiore per la trasferta di Venezia.

In rosa vi sono anche alcuni giocatori d’esperienza cresciuti in altre società quali il difensore Fabrizio Poli (ex Carpi, Novara, Arezzo, Savona e Sanremese) e l’attaccante Andrea Brighenti (ex Pavia, Sambonifacese, Renate, Cremonese e Monza).

I colori sociali sono, ovviamente, il bianco e il nero e la Juventus Under 23 gioca le gare interne allo stadio “Giuseppe Moccagatta” di Alessandria (capienza 5.926 spettatori).

Gli ex della partita

Due sono gli ex della sfida, entrambi tra le fila gialloblù. Cristian Pasquato ha indossato la maglia della Juventus dal 2003 al 2008, compiendo la trafila nel settore giovanile ed esordendo in serie A l’11 maggio 2008.

Sei anni di permanenza in bianconero, invece, per Luca Belcastro, che nel 2010 conquista anche la vittoria al “Torneo di Viareggio” con la formazione “Primavera”.

Tv e Internet

La sfida tra Juventus Under 23 e Trento sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport (servizio a pagamento incluso nell’abbonamento Sky Calcio) sul canale 252 del digitale terrestre e in streaming video all’indirizzo www.elevensports.it (servizio a pagamento).

Sul sito www.actrento.com sarà proposta la diretta testuale dell’incontro in modalità livescore e gli aggiornamenti saranno sempre attivi anche sui Social Network gialloblù.