Coppa Italia, tra Anaune e Mori una finale inedita

Sarà una finale del tutto inedita quella tra Anaune Val di Non e Mori Santo Stefano, compagini che domenica si giocheranno la Coppa Italia provinciale. La vincente sfiderà, sabato 18 dicembre al Galizia di Laives chi sabato al Druso prevarrà tra San Giorgio e Virtus Bolzano. Cristian Pozza, capitano del Mori Santo Stefano

Guardando indietro, si nota come la formazione lagarina nell'ultimo decennio abbia spesso fatto strada in Coppa, conquistando trofeo provinciale e regionale nel 2013, per poi perdere la finale regionale nel 2015 (contro il San Giorgio) e quella provinciale nel 2015 (con il Trento), nel 2017 (con la Rotaliana) e nel 2019 (con il Trento). Per i gialloblù nonesi, invece, si tratta di una prima assoluta.

Ecco i numeri delle due finaliste, che in campionato finora sono state piuttosto altalenanti: curioso notare come la formazione di mister Filippo Moratti abbia segnato 7 gol in 4 match di Coppa e solamente 8 reti in 16 gare di campionato (i clesiani devono recuperare il match in casa dello Stegona).

Anaune Val di Non

Allenatore: Filippo Moratti

Posizione in campionato: 13° posto a quota 19 punti

Ruolino di marcia: 4 vinte, 7 pareggi, 5 sconfitte; 8 gol fatti e 9 subiti

Miglior marcatore in campionato: Francesco Pinamonti (3 gol)

Cammino in Coppa: Anaune Val di Non-Dro Alto Garda 1-2, ViPo Trento-Anaune Val di Non 2-4 (prima fase); Rotaliana-Anaune Val di Non 1-0, Anaune Val di Non-Rotaliana 2-0 (semifinali)

Mori Santo Stefano

Allenatore: Davide Zoller

Posizione in campionato: 14° posto a quota 18 punti

Ruolino di marcia: 5 vinte, 3 pareggi, 9 sconfitte; 25 gol fatti e 27 subiti

Miglior marcatore in campionato: Daniel Pedrotti (9 gol)

Cammino in Coppa: Comano Terme Fiavé-Mori Santo Stefano 3-2, Mori Santo Stefano-Lavis 3-1 (prima fase); Mori Santo Stefano-Arco 1895 4-1, Arco 1895-Mori Santo Stefano 0-2 (semifinali) Francesco Pinamonti è stato spesso decisivo nel cammino di Coppa dell'Anaune

Lo scontro diretto in campionato

Giornata n. 3, domenica 12 settembre 2021

Anaune Val di Non - Mori Santo Stefano 0-1

Marcatore: 33' pt Pedrotti

IL TABELLINO DEL MATCH

La finale trentina

Stadio: Mario Lona di Lavis

Data e ora: domenica 12 dicembre, ore 14.30

Terna arbitrale: Lorenzo Cortese di Bolzano (Raffaele Cozzio di Rovereto e Gianpaolo Giannone di Arco Riva)

La finale regionale

Stadio: Galizia di Laives

Data e ora: sabato 18 dicembre, ore 14.30