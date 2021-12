Alense, giornata da centenario. Dalfovo e Iori decisivi

Il girone d'andata della Promozione si chiude nel segno dell'Alense, protagonista al Quercia di una partita che rimarrà nei ricordi più belli dei tifosi biancocelesti. Da sottolineare anche le prove di Davide Dalfovo, bomber della Bassa Anaunia che domenica si è portato a casa il pallone, e Massimo Iori, che ha firmato i due successi ravvicinati del Tnt Monte Peller.

1. Alense

La compagine biancoceleste chiude nel migliore dei modi l'anno del centenario. Il derby sul campo della capolista Rovereto, infatti, termina con un clamoroso 1-5 che manda in paradiso giocatori, staff e tifosi alensi. A griffare un successo che rimarrà nella storia della società, Tommaso Deimichei, Simone Deimichei, Luca Menegot, Michele Filippini e Alberto Valentini, che hanno concretizzato una prova di squadra sontuosa dei ragazzi di mister Samir Hmidi. Nel girone di ritorno, quindi, bisognerà fare i conti anche con Filippo Trainotti e soci, che hanno chiuso l'andata al terzo posto.

2. Davide Dalfovo (Bassa Anaunia)

In un campionato che ha messo in mostra anche diversi giovani, è una sicurezza l'esperto centravanti che quest'anno è tornato alla Bassa Anaunia. Sul neutro di Lavis, che ha ospitato il confronto tra i nonesi e la Ravinense, il bomber giallorossoblù ha firmato una sontuosa tripletta che ha messo il punto esclamativo sui vivaci spunti di Ermanno Formolo e Nicola Micheli. La compagine di mister Flavio Brugnara ha chiuso così la prima metà di stagione con un ottimo quarto posto, ad un solo punto dal podio.

3. Massimo Iori (Tnt Monte Peller)

Dopo aver raccolto la miseria di 3 punti in 14 partite, la squadra di Tuenno, Nanno e Tassullo ha centrato due vittorie nel giro di tre giorni. Giovedì il successo sul neutro di Mezzolombardo nel recupero contro il Mezzocorona, domenica è poi arrivato il primo acuto in trasferta sul campo del Cavedine Lasino: ad accomunare le due partite concluse con i tre punti rossoblù, i gol del centrocampista classe 1999. In un campionato che quasi sicuramente decreterà cinque retrocessioni, per la salvezza servirà un'impresa titanica, ma i 6 punti raccolti portano comunque una ventata di ottimismo in casa nonesa.

IL QUADRO COMPLETO DELLA 17ª GIORNATA DI PROMOZIONE