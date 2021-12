I gol decisivi di Trentini e Dsiri, le parate di Iardino

In Eccellenza il protagonista dell'ultima giornata del girone d'andata è stato senza dubbio Nicholas Trentini, che grazie ai suoi gol ha tenuto in corsa il Gardolo. Da applausi poi anche le prove di Yassin Dsiri, match-winner per il Lavis, e di Denis Iardino, saracinesca del Bozner.

1. Nicholas Trentini (Gardolo)

Non aveva alternative la compagine del sobborgo nel match interno con l'Anaune Val di Non: vincere per ridurre le distanze con il gruppone che nel girone di ritorno si giocherà la salvezza. A caricarsi le responsabilità gardolote sulle spalle, la punta classe 2000 che prima ha trasformato il rigore procurato da Marco Ferrai, poi ha piazzato un gran diagonale sfruttando l'assist di capitan Nicola Bazzoli per una doppietta davvero pesante. Inutile, quindi, il gol noneso di Francesco Pinamonti.

2. Yassir Dsiri (Lavis)

Chi comincia le partite in panchina, spesso sogna di entrare e risultare decisivo per le sorti del match, magari con un gol. Il centrocampista rossoblù domenica è riuscito a esaudire questo sogno. Lanciato nella mischia da mister Stefano Manfioletti al 36' del secondo tempo, Dsiri ci ha messo cinque minuti a decidere l'equilibrato confronto tra lavisani e Maia Alta: punizione di Gjergj Mici, palla che viene agganciata splendidamente dal centrocampista di casa, abilissimo poi nel mettere la sfera alle spalle di Patrick Wieser con un esterno da applausi.

3. Denis Iardino (Bozner)

Passano le stagioni, ma il numero 1 bolzanino rimane sempre uno degli estremi difensori più affidabili della regione. Ne sanno qualcosa gli attaccanti dell'Arco 1895, che domenica in via Pomerio le hanno provate un po' tutte per superare la resistenza del portiere classe 1984, che però ha tenuto la saracinesca abbassata per 90' più recupero, sigillando lo 0-0 iniziale. I gialloblù di mister Paolo Zasa hanno così visto sfumare due punti importanti in chiave salvezza, mentre gli orange si sono portati a casa un risultato positivo utile a consolidare la posizione di medio-alta classifica.

