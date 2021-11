Aquila Trento e Rovereto si giocheranno la Coppa Provincia

Sarà Aquila Trento-Rovereto la prima storica finale di Coppa Provincia di Promozione. La competizione, istituita nel 2020 per snellire il calendario (solitamente le squadre del massimo campionato provinciale prendevano parte alla Coppa Italia di Eccellenza), lo scorso anno è stata interrotta a causa della pandemia, così il match tra biancazzurri e zebrette metterà in palio per la prima volta il trofeo. Paolo Eccher, mister del Rovereto

Il team di mister Walter Fugatti nell'equilibrato girone A ha avuto la meglio su Settaurense 1934 e Alense grazie alla differenza reti. Per i trentini, fondamentale la vittoria per 3-1 all'esordio contro i lagarini, che poi hanno superato 2-1 i giudicariesi. Il 3-2 di ieri sera a Storo, quindi, è risultato una vittoria amara per i chiesani.

Più netto il percorso della capolista di Promozione nell'altro gironcino. I bianconeri di Paolo Eccher hanno prima espugnato Denno, poi hanno battuto 2-1 il Borgo, che nel frattempo aveva pareggiato 1-1 con la Bassa Anaunia.

Le classifiche dei triangolari di semifinale

Girone A

Aquila Trento (differenza reti +1), Settaurense (d.r. 0) e Alense (d.r. -1) 3

Girone B

Rovereto 6, Borgo e Bassa Anaunia 1

La finale (11-12 dicembre)

AQUILA TRENTO - ROVERETO