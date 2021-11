Al Trento il derby con l'Isera, decidono Rosa e Tonelli

Senza “se” e senza “ma” il derby è gialloblù. Con una prova autoritaria e di grandissimo carattere, insomma da grande squadra quale è, il Trento Calcio Femminile piega per 3 a 1 l’Isera nella “straprovinciale” andata in scena sul campo di Cornalè, appesantito dall’abbonante pioggia caduta prima e durante la gara.

La rete di Rosa e la doppietta di Ale Tonelli hanno indirizzato la partita sul binario più gradito alla formazione di Max Spagnolli: a metà ripresa l’Isera ha provato a riaprire la partita, beneficiando di un generoso rigore trasformato da Bertolini ma, nel finale, dimostrando grande maturità e un’ottima tenuta atletica, le gialloblù hanno controllato le operazioni senza praticamente mai rischiare.

Con la vittoria ottenuta nel derby trentino la compagine di “patron” Lorenzo Holler sale a quota 14 punti in classifica, a -2 dalla vetta. Il Trento può esultare per la vittoria nel derby

La cronaca

Partire forti e dare subito un’impronta alla gara. Lo auspicava alla vigilia mister Max Spagnolli e le sue giocatrici lo hanno accontentato in pieno: al 5’ il risultato già si sblocca con Rosa, che lascia partire una conclusione che va a morire proprio all’incrocio dei pali. Il Trento è padrone del campo e al 17’ il raddoppio è servito, grazie ad Ale Tonelli che non dà scampo a Valenti e conferma di essere in un eccellente momento di forma.

Nella ripresa il canovaccio del match non muta di una virgola e, nonostante il doppio vantaggio, le aquilotte continuano a premere sull’acceleratore. Dopo nemmeno cinque giri di lancette arriva anche il tris a conclusione della più bella azione di giornata. Ale Tonelli e Rosa duettano nello stretto e poi la numero 17 spedisce il pallone nel “sette”, mettendo di fatto la parola “fine” all’incontro.

L’Isera accorcia con Bertolini su calcio di rigore, prova a reagire di nervi, ma non c’è niente da fare contro un Trento Calcio Femminile che dimostra grande maturità anche su di un fondo a lui non troppo congeniale e si “regala” anche l’esordio in campionato di Settecasi, che disputa una buona mezz’ora, mettendo minuti importanti nelle gambe.

Vince e convince la squadra di Spagnolli, che domenica prossima tornerà sul campo amico per affrontare la Spal nella settima giornata d’andata di un torneo equilibratissimo e con tante pretendenti al ruolo di protagonista principale.

Tra queste, ovviamente, c’è, eccome se c’è, anche la compagine gialloblù.

RISULTATI DELLA GIORNATA E CLASSIFICA

Il tabellino

ISERA – TRENTO CALCIO FEMMINILE 1-3

ISERA: Valenti, Stedile (45’st Salvetti), Manconi, Bertè, Planchestainer, Turrini, Bertolini, Muco, Pisoni (38’st Pace), Sartori, Campana (22’st Gazzini).

A disposizione: Tesini, Campostrini, Razzano.

Allenatore: Luca Zorzutti.

TRENTO CALCIO FEMMINILE: Valzolgher, Chemotti, Ruaben, Tononi (18’st Antolini), Bertamini, L. Tonelli, A. Tonelli (26’st Erlicher), Lucin (15’st Settecasi), Varrone (32’st Gastaldello), Rosa (48’st Lenzi), Poli.

A disposizione: Callegari, Giovannini, Torresani, Fuganti.

Allenatore: Max Spagnolli.

ARBITRO: Cevenini di Siena (Alosi di Trento e Prosperi di Arco Riva).

RETI: 5’pt Rosa (T), 17’pt e 5’st A. Tonelli (T), 25’st rigore Bertolini (I).

NOTE: campo pesante. Pubblico numeroso. Ammonite Antolini (T), Chemotti (T).