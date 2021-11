Tra le prime perde soltanto la Bassa, in coda colpo Nago Torbole

Nella quattordicesima giornata di Promozione vincono quasi tutte le prime della classe. La capolista Rovereto non ha avuto problemi sul campo del Tnt Monte Peller: il capocannoniere Manuel Brusco apre il poker bianconero poi completato da Daniele Bertagna, Andrea Dallapiccola e Luca Tognotti. Si mantiene a -3 il Borgo, che però deve ancora riposare: per i giallorossi (a segno con Cristiano Feller, Samuele Baccega, Simone Curzel ed Emanuele Minati) il derby con il Calceranica (momentaneo pari di Matteo Anderle) è stato più tirato di quel che si potrebbe pensare leggendo il risultato di 4-1, in parte maturato nel recupero.

Ha frenato alle Fucine la Bassa Anaunia, battuta da un vivace Sacco San Giorgio a segno con Matteo Simonini (rigore) e Mirko Manica (contropiede letale). I nonesi vengono così superati da Aquila Trento e Settaurense 1934, oltre che raggiunti dall'Alense: i ragazzi di Walter Fugatti (in gol Alberto Valentini, Stefano Magelli e Carlos Bonilla) hanno avuto la meglio sulla Ravinense (doppietta di Nicolò Benedetti) in una tirata stracittadina, i chiesani si sono sbarazzati del Cavedine Lasino grazie ai guizzi di Nicholas Ronchini, Simone Nicolini e Manuel Grassi, i lagarini si sono imposti di misura sul Telve (momentaneo pari di Vittorio Salvelli) grazie alle reti di Luca Menegot e Michele Filippini. Giacomo Mazzucchi del rinato Nago Torbole

In coda, pesantissimo successo del Nago Torbole nel match salvezza con il Pinzolo Valrendena: vantaggio gardesano siglato su rigore da Martino Tamoni, pari giudicariese con una stoccata di Alessio Mariotti, zampata da tre punti nel finale da Davide Travagliati. Completa il quadro il pareggio maturato a Riva del Garda tra un pimpante Fiemme (a segno con Thomas Delmarco) e la Benacense 1905 (rigore di Simone Dal Fiume) che frena dopo sei successi filati.

IL QUADRO COMPLETO DELLA 14ª GIORNATA DI PROMOZIONE