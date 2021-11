Rovereto a Tuenno, tra Nago e Pinzolo cruciale scontro diretto

Dovrà dribblare le insidie del più classico dei testacoda la capolista Rovereto nel quattordicesimo turno di Promozione. Le zebrette viaggiano infatti alla volta di Tuenno, dove troveranno un Tnt Monte Peller ancorato al fondo alla classifica ma pronto a dare battaglia anche all'avversario più quotato. Davide Dalfovo, punta della Bassa Anaunia

Sempre sull'asse tra la Città della Quercia e la Val di Non, da seguire il confronto delle Fucine tra un Sacco San Giorgio capace di mettere in difficoltà qualsiasi rivale e una Bassa Anaunia vogliosa di rimanere nei quartieri altissimi. Intanto la seconda della classe Borgo attende nel secondo derby consecutivo il Calceranica.

Sarà derby anche per l'Aquila Trento, che al Talamo se la vedrà con la Ravinense in un confronto che promette spettacolo. Impegni da non sottovalutare per Settaurense 1934 e Benacense 1905: gli storesi sono attesi dal pericolante Cavedine Lasino, i rivani ospitano il pimpante Fiemme.

Cercherà i tre punti anche l'Alense, che al Mutinelli se la vedrà con un Telve particolarmente affamato di punti. Chiude il quadro quella che forse è la partita più importante della domenica: sul sintetico arcense di via Pomerio si incroceranno Nago Torbole e Pinzolo Valrendena, con i gardesani quintultimi che non vincono da settembre (ovvero dalla quinta giornata), mentre i giudicariesi sono penultimi e tutt'ora senza successi in campionato; pesantissimi quindi i punti in palio tra biancoblù e azulgrana.

Il programma completo (domenica, ore 14.30)

ALENSE - TELVE (ad Ala)

AQUILA TRENTO - RAVINENSE (a Trento Talamo)

BENACENSE 1905 - FIEMME (a Riva Via Rilke)

BORGO - CALCERANICA (a Borgo)

CAVEDINE LASINO - SETTAURENSE 1934 (a Cavedine)

NAGO TORBOLE - PINZOLO VALRENDENA (ad Arco Via Pomerio B)

SACCO SAN GIORGIO - BASSA ANAUNIA (a Rovereto Fucine)

TNT MONTE PELLER - ROVERETO (a Tuenno)

Riposa: MEZZOCORONA

LA CLASSIFICA DI PROMOZIONE