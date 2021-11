Nella giornata degli 1-0 svettano Iattarelli, Marchione e Pasini

Sono stati ben quattro gli 1 a 0 che hanno segnato il tredicesimo turno di Eccellenza. Tre match winner salgono sul podio della settimana del massimo campionato regionale grazie ai gol che hanno regalato vittorie pesantissime a San Giorgio, Arco 1895 e Comano Terme Fiavé.

1. Ciro Iattarelli (San Giorgio)

Porta la firma dell'attaccante partenopeo la rete che ha deciso l'attesissima sfida tra la capolista Virtus Bolzano e gli "Jergina" di mister Patrizio Morini. Correva il 43' del primo tempo quando, su azione d'angolo, Stefano Calabrese prolungava la traiettoria verso il secondo palo dove con opportunismo e rapidità il centravanti ex Nago Torbole piazzava la stoccata vincente. E ora la distanza tra bolzanini e "lupi" è di appena 2 punti, poca cosa rispetto alle 8 lunghezze di meno di un mese fa.

2. Kevin Marchione (Arco 1895)

La compagine gialloblù si presentava al difficilissimo match contro il Brixen in una situazione quasi disperata. Un solo punto raccolto nelle precedenti 7 giornate aveva fatto precipitare i gardesani al terzultimo posto, con il morale che rischiava di calare ulteriormente visto il calendario non certo semplice che si presentava ai ragazzi di Paolo Zasa. Una strenua difesa e la zampata della punta ex Fersina, Dro, Nago Torbole e Mori Santo Stefano hanno ridato il sorriso alla truppa arcense.

3. Sharin Pasini (Comano Terme Fiavé)

Il classe 1992 ex Arco 1895 e Dro Alto Garda si presentava come il pezzo pregiato del mercato dei giudicariesi del presidente Fabio Poletti. Domenica a Lana il centrocampista giallonero si è trasformato anche in uomo gol, sfruttando al meglio un bell'assist di Samir Ajdarovski. L'unico neo sulla domenica termale è proprio la prematura uscita di scena del numero 8: mister Luca Celia si augura di recuperarlo al più presto, visto quanto Pasini può incidere sugli equilibri di quella che è tornata ad essere la terza forza del torneo.

