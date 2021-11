Il ritorno di Dione, la doppia di Orsini, l'eterno Zaninelli

Sono Benacense, Ravinense e Settaurense 1934 - oltre alla seconda della classe Aquila Trento - le squadre che hanno fatto bottino pieno nell'intensa settimana di Promozione. Sul podio salgono quindi tre protagonisti delle vittorie di domenica, da chi ha segnato fondamentali doppiette a chi sa fare la differenza anche all'alba dei 45 anni.

1. Cheikhouna Dione (Benacense 1905)

A inizio stagione, non era nemmeno in rosa. Poi il presidente biancoverde Andrea Pederzolli l'ha convinto a tornare in campo, visti i tantissimi infortuni che avevano falcidiato la rosa a disposizione di mister Giuliano Giovanazzi. Dopo la manciata di minuti giocati contro la Bassa Anaunia, contro il Telve l'attaccante rivano è entrato in campo a metà ripresa: gli è bastato questo scampolo di gara per battere due volte il portiere valsuganotto, chiudendo il match e regalando alla "Bena" la quinta vittoria consecutiva.

2. Massimo Orsini (Ravinense)

Porta la firma dell'attaccante classe 1995 la vittoria biancazzurra sul campo del Nago Torbole. Nel giro di 13', precisamente dal 16' al 29' del primo tempo, il numero 7 della formazione trentina ha battuto l'ex di turno Andrea Segata con un tocco d'opportunismo e con un preciso colpo di testa, regalando così alla compagine di mister Nicola Laratta tre punti importantissimi. La lanciatissima truppa del presidente Nicola Stanchina ha ora nel mirino il podio.

3. Marco Zaninelli (Settaurense 1934)

Con lui in campo, la formazione di mister Paolo Ferretti vince sempre. Nel largo successo di domenica sul campo del Sacco San Giorgio, inoltre, il capitano chiesano ha trovato anche il proprio primo gol stagionale: dall'ultimo gol in maglia biancoverde (anche se quella dei gloriosi anni '90 era un'altra "Setta") erano passati oltre 25 anni, molti dei quali passati sui campi di Serie B e Serie C dal 44enne di Lodrone, tornato ad essere il riferimento della difesa storese.

