Aquila, Borgo, Bassa e "Setta" avvicinano la capolista Rovereto

Con la capolista Rovereto a riposo, praticamente tutte le più dirette rivali delle zebrette ne approfittano per accorciare le distanze dalla vetta di Promozione.

Ora come ora l'avversaria più seria della battistrada sembra l'Aquila Trento. I biancazzurri di Walter Fugatti hanno sudato le proverbiali sette camicie, ma alla fine sono riusciti ad espugnare il campo del sempre più pericolante Cavedine Lasino: al bel gol a fine primo tempo di John Burlon ha risposto con una gran botta il biancoverde Davide Santuari nel cuore della ripresa, ma negli ultimissimi minuti Mattias Tessaro si è procurato un rigore, poi trasformato dallo stesso fantasista per la terza vittoria in una settimana della compagine cittadina. Torna a sorridere anche il Borgo, travolgente contro un Pinzolo Valrendena in crisi profonda: nel primo tempo un'incornata di Simone Curzel, un tocco di Jacopo Stefani e un'acrobazia di Cristiano Feller hanno spianato la strada ai giallorossi, con il secondo gol di Curzel e il primo acuto in campionato del giovane Mattia Ferretti a completare la cinquina nella ripresa. Jacopo Stefani e il Borgo possono tornare ad esultare

Il vero big match era previsto però al Mutinelli, dove si è registrato il trionfo della Bassa Anaunia, che ha costretto l'Alense al terzo stop consecutivo. Dopo il botta e risposta firmato da Davide Dalfovo (deviazione vincente) e Michele Filippini (su azione da calcio piazzato), i nonesi hanno preso il largo con una doppietta di uno scatenato Ermanno Formolo, il quale da posizione ravvicinata giustizia per due volte Alessandro Bertoldi. Continua a risalire anche la Settaurense 1934: i biancoverdi hanno fatto la voce grossa sul campo del Sacco San Giorgio, segnando tre gol nei primi 13' con Simone Nicolini, Giorgio Dubini e capitan Marco Zaninelli; a completare la cinquina chiesana ci pensa Federico Lorenzi, con il rigore roveretano di Matteo Simonini utile solo per le statistiche.

Appena dietro le big ecco la coppia composta da Ravinense e Benacense 1905, che confermano il proprio ottimo stato di salute. I biancazzurri hanno espugnato il campo del Nago Torbole grazie alla doppietta di Massimo Orsini, rapido e cinico nell'approfittare - una volta di piede, un'altra di testa - delle due occasioni presentatesi nel primo tempo. I rivani hanno invece avuto ragione del Telve, che ha pagato il rigore fallito da Vittorio Salvelli e che alla lunga non è riuscito a tenere testa ai ragazzi di Giuliano Giovanazzi, a segno con il solito Matteo Risatti, con il rinato Andrea Santuliana, con il redivivo John Dione (doppietta) e con Edoardo Munari; del valsuganotto Mathias Tavernaro il momentaneo 2-1.

A metà classifica finisce per accontentare tutti lo 0-0 scaturito tra Mezzocorona e Fiemme, mentre il Calceranica è tornato a correre prendendo a schiaffi il fanalino di coda Tnt Monte Peller: a Tuenno la partita si è decisa a fine primo tempo, quando Matteo Anderle ha trasformato il rigore procurato da Luca Marzadro, il centrocampista di casa Andrea Pittino ha finito per beffare il proprio portiere con una deviazione e Giovanni Sartori ha trafitto il numero 1 rossoblù con un gran diagonale; nella ripresa è poi giunto il poker firmato da Sandro Dalsaso a far precipitare ulteriormente i nonesi.

IL QUADRO COMPLETO DELLA 12ª GIORNATA DI PROMOZIONE