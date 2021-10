Capolista a riposo, Aquila a Cavedine, big match ad Ala

Pochi giorni dopo l'ennesima giornata pro-Rovereto, la capolista se ne starà a guardare. Anche per le zebrette, infatti, è arrivato il momento del turno di riposo, con i riflettori che quindi vengono puntati sulle più dirette inseguitrici della corazzata di mister Paolo Eccher.

L'osservata speciale sarà l'Aquila Trento: i ragazzi di Walter Fugatti ora sono secondi e sul campo dell'inguaiato Cavedine Lasino (ora terzultimo in classifica) cercheranno il terzo successo filato che permetterebbe ai biancazzurri cittadini di ridurre a 5 punti (a parità di partite giocate) il distacco dalla battistrada. Appaiato all'Aquila è il Borgo, che però deve ancora riposare: la truppa di Massimiliano Ceraso, reduce da due stop consecutivi, riceve un Pinzolo Valrendena tuttora in attesa del primo successo stagionale. Michael Sardisco, attaccante della Settaurense 1934

Nell'equilibrato massimo campionato provinciale, appena dietro c'è un terzetto voglioso di inserirsi nella lotta per i posti che contano. Due di queste, ovvero Alense e Bassa Anaunia, si incroceranno al Mutinelli per il big match di giornata. La Settaurense 1934, intanto, viaggia alla volta delle Fucine, dove il Sacco San Giorgio vorrà ripartire dopo la beffarda rimonta subita giovedì sera al Talamo.

Due squadre che stanno davvero bene sono Ravinense e Benacense 1905: ad Arco i biancazzurri del sobborgo devono fare attenzione alla voglia di riscatto del Nago Torbole, mentre a Riva del Garda i biancoverdi gardesani attendono un Telve che nelle ultime due giornate si è decisamente risvegliato, tanto da conquistare 6 punti di vitale importanza.

Completano il quadro due match che metteranno in palio preziosi punti salvezza: in Piana il Mezzocorona riceve il Fiemme, a Tuenno il Tnt Monte Peller fanalino di coda non può sbagliare il match con il Calceranica.

Il programma completo (domenica, ore 14.30)

ALENSE - BASSA ANAUNIA (ad Ala)

BENACENSE 1905 - TELVE (a Riva del Garda via Rilke)

BORGO - PINZOLO VALRENDENA (a Borgo)

CAVEDINE LASINO - AQUILA TRENTO (a Cavedine)

MEZZOCORONA - FIEMME (a Mezzocorona)

NAGO TORBOLE - RAVINENSE (ad Arco via Pomerio B)

SACCO SAN GIORGIO - SETTAURENSE 1934 (a Rovereto Fucine)

TNT MONTE PELLER - CALCERANICA (a Tuenno)

Riposa: ROVERETO

LA CLASSIFICA DI PROMOZIONE