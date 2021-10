Gerhard Comper è il nuovo presidente del Südtirol

L’FC Südtirol comunica che, a seguito delle scadenze statutarie degli organi societari, Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale, ha convocato e svolto l’assemblea elettiva dei soci per votare il rinnovo delle cariche.

L’elezione si è svolta nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 28 ottobre 2021, presso l’Hotel Four Points by Sheraton di Bolzano. Il Consiglio di Amministrazione per il prossimo mandato risulta così composto: Gerhard Comper (Presidente), Walter Pardatscher (Vicepresidente), Carlo Costa (Vicepresidente), Hans Krapf, Federico Merola, Werner Gamper, Dietmar Pfeifer e Reinhold Eisenstecken (Consiglieri). Il Collegio Sindacale risulta così eletto: Markus Kuntner (Presidente), Stefano Parolin e Hannes Pircher (membri effettivi), Rudolf Stocker e Georg Prast (supplenti).