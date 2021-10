Spiro tris memorabile, doppiette d'oro per Nicolini e Pisetta

Mercoledì sera di marcature multiple in Promozione. La tripletta di Enea Spiro ha regalato al Mezzocorona tre punti fondamentali, le doppiette di Simone Nicolini e Isacco Pisetta hanno permesso a Settaurense 1934 e Ravinense di conquistare il secondo successo nel giro di tre giorni: sono loro i protagonisti del "podio infrasettimanale".

1. Enea Spiro (Mezzocorona)

Mercoledì 27 ottobre 2021 rimarrà una data memorabile per l'attaccante ex Trento e Gardolo. Nello scontro diretto sul campo del Calceranica, i ragazzi di Flavio Toccoli erano chiamati al riscatto dopo lo scivolone casalingo con il Telve: ci ha pensato quindi la punta classe 2002 a concretizzare tre azioni dei rotaliani, con un mix di precisione, cinismo e opportunismo che ha atterrato i padroni di casa valsuganotti.

2. Simone Nicolini (Settaurense 1934)

Gettato nella mischia dopo l'intervallo, il classe 1999 è stato il protagonista del match del Grilli. Al suo ingresso in campo, il Nago Torbole conduceva grazie al rigore trasformato da Amedeo Calliari, poi una zampata in mischia e un penalty della punta scuola Pieve di Bono ha completamente ribaltato il risultato, regalando ai biancoverdi di mister Paolo Ferretti tre punti d'oro, oltre ad un piazzamento in classifica più consono alle ambizioni chiesane.

3. Isacco Pisetta (Ravinense)

Una delle bandiere della società del presidente Nicola Stanchina ha vissuto una serata da goleador. Pronti-via e dal dischetto Pisetta ha trovato la respinta di Alessandro Bertoldi, con il numero 3 biancazzurro abile nella ribattuta in rete. Ad inizio ripresa, poi, una stupenda punizione ha consegnato il match nelle mani dei ragazzi di Nicola Laratta. La compagine del sobborgo si conferma così squadra indigesta alle inseguitrici della capolista: quattro giorni dopo il Borgo, è toccato all'Alense arrendersi ai biancazzurri.

IL QUADRO COMPLETO DELL'11ª GIORNATA DI PROMOZIONE