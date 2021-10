Salta la prima panchina in Eccellenza: Azzolini esonerato

Franco Azzolini non è più l'allenatore del Dro Alto Garda

La netta sconfitta subita sul campo del Lana ha lasciato il segno in casa Dro Alto Garda. Dopo la negativa prestazione sul campo altoatesino, dove i gialloverdi hanno subito 4 reti nei primi 41' non entrando mai in partita, la società del presidente Lucio Carli ha esonerato l'allenatore Franco Azzolini e il viceallenatore Carmelo Piccoli.

Lo score di Azzolini sulla panchina gardesana conta 9 punti in 11 giornate, con 2 vittorie (entrambe di misura, alla prima giornata con la Rotaliana e all'ottava con il Bozner), 3 pareggi (con ViPo Trento, Brixen e Stegona) e ben 6 sconfitte, con 7 gol segnati (secondo peggior attacco del campionato) e 17 subiti.

Ora si attende il nome del nuovo allenatore gialloverde, chiamato alla risalita dalla terzultima posizione: la quartultima piazza occupata dall'Arco 1895 dista appena una lunghezza, la linea della sicurezza (ovvero la quintultima posizione) si trova invece a quattro punti dal Dro Alto Garda. E domenica ad Oltra andrà in scena un derby importantissimo proprio con i "cugini" arcensi.

IL RUOLINO DI MARCIA DEL DRO ALTO GARDA