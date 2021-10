Tre giornate al blasfemo Tondini, multate diverse società

Sono diverse le società multate nei vari campionati per i motivi più disparati, dal pubblico scorretto alla mancanza dei cartelli per le sostituzioni. Per quanto riguarda le squalifiche, tre i turni inflitti a Tondini dell'Ischia e Baroni del Vallagarina.

Eccellenza, pubblico scorretto a Stegona e Lana

Nel massimo campionato regionale tre i giocatori puniti: Noah Gietl (Stegona) e Stefan Rellich (Termeno) hanno già scontato la propria giornata nel turno infrasettimanale, Julian Bacher (Stegona) dovrà invece star fuori domenica, in quanto squalificato per cumulo di ammonizioni.

Per quanto riguarda i dirigenti, inibito sino al 4 novembre Dieter Chistè (Termeno).

Due le società multate, entrambe a causa del pubblico scorretto: 200 euro sono stati inflitti allo Stegona per “comportamento offensivo e minaccioso dei propri sostenitori nei confronti dell'arbitro”, 180 al Lana per “comportamento offensivo dei propri sostenitori nei confronti del calciatore della squadra ospite”.

Promozione, Bertoldi out due turni, Bassa Anaunia multata

Nel massimo campionato provinciale due turni sono stati comminati a Luca Tanel (Bassa Anaunia): essendo stato espulso nel turno infrasettimanale del 13 ottobre, un turno è già stato scontato domenica 17; sono stati espulsi nell'ultima giornata Francesco Bertoldi (Nago Torbole), che dovrà star fermo due turni, e Francesco Osler (Ravinense), appiedato per un turno. Edoardo Munari (Benacense), Samuele Baccega (Borgo), Simone Curzel (Borgo), Davide Chesani (Cavedine Lasino) e Omar Ruaben (Cavedine Lasino) hanno invece raggiunto il quinto cartellino giallo quindi dovranno stare a riposo una giornata.

La Bassa Anaunia dovrà inoltre pagare una multa di 100 euro “per responsabilità oggettiva, in quanto un loro tesserato, non in distinta, entrava sul terreno di gioco, quindi si accomodava in tribuna, proferendo durante il secondo tempo, offese alla terna arbitrale”.

Tra gli allenatori, squalificato per una giornata Paolo Nardin (Aquila Trento).

Prima Categoria, tre turni al blasfemo Tondini

In Prima spicca la squalifica di Luciano Bonazza, dirigente dell'Alta Giudicarie, che è stato inibito sino al 9 dicembre “per aver tenuto un comportamento reiteratamente offensivo nei confronti del direttore di gara, intervallato da linguaggio blasfemo e dovendo far intervenire i propri giocatori a trattenerlo per scongiurare ulteriori intemperanze”. Meno dure le squalifiche comminate a Daniele Stonfer (Verla), fuori sino al 4 novembre, e Massimo Mosaner (Civezzano), fuori sino al 28 ottobre.

Il Romania Trento è stato invece multato di 80 euro “per non aver usato i prescritti cartelli nella sostituzione di propri giuocatori”. L'aver dimenticato il cartello delle sostituzioni costa caro alla Romania Trento

Tra i calciatori, tre i turni comminati a Marco Tondini (Ischia), “espulso per blasfemia, offendeva il direttore di gara”, mentre due turni sono stati comminati a Salah Ben Maatallah (Cristo Re), Matteo Ciraci (Guaita) e Alexander Poanescu (Romania Trento). Un turno dovranno invece scontarlo Michele Ciuffi (Alta Giudicarie), Valerio Valenti (Alta Giudicarie), Maxim Malpaga (Ischia), Domenico Virgiglio (Romania Trento), Andrea Buselli (Sopramonte), Antonio Donadeo (Trambileno) e Nicola Vecchietti (Guaita), quest'ultimo appiedato per cumulo di ammonizioni.

Seconda, Baroni out per tre giornate

Nell'ultima divisione del nostro calcio tre giornate sono state inflitte a Matteo Baroni (Vallagarina), “espulso per somma in ammonizioni, offendeva il direttore di gara”, due ad Angelo Formolo (Robur), una a Peter Adu Asabere (Besenello), Ivan Campi (Cornacci), Simone Peruzzi (Roncegno), Michele Alberti (3P Valrendena), Damiano Maier (Virtus Giudicariese), Gabriel Riccadonna (Virtus Giudicariese) e Alessandro Rampazzo (Adige), quest'ultimo per cumulo di ammonizioni.

Inibito sino al 28 ottobre il dirigente dell'Orzano Calcio Silvio Leonardi, 80 euro sono stati comminati alla Vigolana “per non aver esibito all'arbitro la richiesta della forza pubblica”.