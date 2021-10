Doppio Brigadoi, eterno Pelz, emergente Bortolameotti

Le doppiette di Stefano Brigadoi e Daniele Bortolameotti regalano risultati importanti a Fiemme e Nago Torbole, la sicurezza Roberto Pelz è invece decisivo nella sfida tra la sua Aquila Trento e la Benacense: sono loro ad occupare il podio di Promozione, eccezionalmente anticipato a martedì visto che domani il massimo campionato provinciale torna in campo.

1. Stefano Brigadoi (Fiemme)

L'esperto attaccante di Predazzo aveva già griffato con un gol gli altri due successi dei ragazzi di mister Alessandro Capovilla, quelli casalinghi su Ravinense e Pinzolo Valrendena. Domenica ha fatto ancora meglio: nella fondamentale partita sul campo del Telve, due i gol segnati "Briga", che ha firmato tre punti pesanti e il quarto risultato utile consecutivo per il Fiemme, ora settimo in classifica. E mercoledì a Cavalese arriva il Calceranica per un altro scontro salvezza.

2. Roberto Pelz (Aquila Trento)

Gli anni passano, ma il cembrano rimane uno dei migliori portieri del massimo campionato provinciale. Leggendo il 4-1 con cui l'Aquila Trento ha battuto la Benacense, si penserebbe ad un match a senso unico, ma a fine primo tempo un episodio decisivo ha visto protagonista il numero 1 biancazzurro: sul 2-1, l'estremo difensore classe 1982 ha parato un rigore ad Andrea Santuliana, scongiurando un nuovo pareggio rivano che avrebbe potuto cambiar faccia alla ripresa, poi tramutatasi in un monologo trentino.

3. Daniele Bortolameotti (Nago Torbole)

Nell'anticipo di Arco, la quotata Alense ha avuto a che fare con un osso duro come il Nago Torbole. Il vantaggio del lagarino Christian Trainotti sembrava stendere un tappeto rosso ai lagarini, che però hanno dovuto fare i conti con il classe 2000 a disposizione di mister Fabio Calliari: il numero 7 gardesano per due volte nel giro di 10' ha battuto l'ex di turno Alessandro Bertoldi, ribaltando il risultato. Solamente un acuto di Filippo Trainotti negli ultimissimi minuti ha tolto ai ragazzi del ds Cristian Miorelli un successo pieno.