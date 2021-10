Questa volta il Südtirol si deve accontentare di uno 0-0

L’FC Südtirol non riesce a scardinare la solida retroguardia della Giana Erminio e impatta sullo 0-0 in casa, conquistando un prezioso pareggio. Nell’ottava giornata d’andata i biancorossi di mister Ivan Javorcic, impegnati tra le mura amiche per la quinta volta, chiudono a reti inviolate la sfida contro i milanesi di Gorgonzola, nonostante diverse occasioni create e il pressoché costante possesso di palla.

I biancorossi proseguono la striscia positiva, ottengono il primo pareggio interno e nelle sette gare fin qui giocate vantano 5 successi e due pareggi con la porta per sei volte imbattuta. Poluzzi, oltre al sesto clean sheet porta a 555’ i minuti di imbattibilità, con la retroguardia che ha fin qui subito solo una rete (nel pareggio in casa dell’Albinoleffe).

La cronaca

Mister Oscar Brevi schiera la “sua” Giana Erminio con il 3-5-2. Davanti al portiere Zanellati, difesa a 3 con Pirola, Bonalumi e Magli, centrocampo con Perico, Cazzola, Ferrari, Pinto e Vono, in avanti Tremolada e Alessandro Corti.

Mister Ivan Javorcic, privo di Fink, Vinetot, Beccaro e Voltan schiera i biancorossi padroni di casa con il 4-3-2-1: davanti a Poluzzi, linea difensiva con laterali Malomo e Fabbri, centrali Zaro e Curto, in mezzo al campo Broh, Tait e Gatto con Casiraghi e Fischnaller alle spalle di Odogwu.

Primo tempo

18’ Cazzola atterra al limite dell'area Casiraghi e subisce il giallo. Punizione dello stesso numero 17 biancorosso: destro a giro sulla barriera.

21’ Casiraghi batte una punizione dalla trequarti, la palla sfila e giunge sul secondo palo, dove Zaro non riesce a trovare la deviazione vincente per poco.

32’ Zaro recupera palla alto e lancia per Odogwu, che fa la sponda per Fischnaller: l'attaccante altoatesino arriva in corsa e calcia dal vertice destro dell’area di porta, trovando la pronta respinta di Zanellati

36’ Punizione di Casiraghi dalla trequarti, Zaro sul secondo palo rimette il pallone in mezzo per Odogwu, il cui colpo di testa manca la porta per qualche centimetro.

43’ Nuova opportunità sui piedi di Fischnaller, L'attaccante, servito da Tait in area, si libera del diretto avversario e conclude, ma il suo tiro viene parato da Zanellati.

Secondo tempo

4’ Malomo e Casiraghi scambiano sulla destra, il fantasista crossa e dopo una deviazione il pallone arriva sui piedi di Fischnaller, che conclude alto di poco

7’ Doppia chance per l'FCS. Casiraghi inventa sulla destra, si libera di tre avversari e serve Tait in area, che conclude trovando la respinta della difesa lombarda. Sulla ribattuta arriva Malomo, il cui tentativo è sventato da Zanellati con la mano di richiamo.

29’ Opportunità per Odogwu. L'attaccante riceve da rimessa laterale, si gira subito e conclude: la difesa della Giana Erminio si rifugia in angolo

37’ Angolo dalla destra di Moscati, De Col anticipa tutti e svetta sul primo palo, ma l'incornata si spegne sul fondo di pochissimo.

Il tabellino

F.C. SÜDTIROL - A.S. GIANA ERMINIO 0-0

F.C. SÜDTIROL (4-3-2-1): Poluzzi; Fabbri, Zaro, Curto, Malomo (18’ st De Col); Gatto (40’2 st Rover), Broh (30’ st Moscati), Tait; Casiraghi, Fischnaller (18’ st Candellone); Odogwu. A disposizione: Meli, Passarella, Davi, Heinz. Allenatore: Ivan Javorcic

A.S. GIANA ERMINIO (3-5-2): Zanellati; Pirola, Bonalumi, Magli; Perico, Cazzola, Ferrari, Pinto, Vono (27’ st Caferri); Tremolada (27’ st D’Ausilio), A. Corti (9’ st Perna). A disposizione: Avogadri, Casagrande, Piazza, Gulinelli, N. Corti, Magri, Messaggi, Colombini. Allenatore: Oscar Brevi

ARBITRO: Giorgio Vergaro di Bari

ASSISTENTI: Emanuele Bocca di Caserta e Costin Del Santo Spataru di Siena

IV UFFICIALE: Andrea Terribile di Bassano del Grappa

NOTE: cielo sereno, temperatura 14°, campo in ottime condizioni. Gara aperta al pubblico nella percentuale consentita dalle vigenti normative

Ammoniti: 16’ pt Cazzola (GE), 45’ + 1’ A. Corti (GE); 22’ st De Col (FCS), 35’ st Magli (GE), 37’ Zanellati (GE), 39’ st Zaro (FCS)

Angoli: 5-1 (1-1). Recupero: 2’+ 5’

Fotografie: FotoSport Bordoni