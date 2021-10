Rovereto atteso a Denno, a Calceranica derby salvezza

Non ha nessuna intenzione di fermarsi il Rovereto. La capolista assoluta della Promozione, a punteggio pieno dopo cinque match e reduce dal primo vero allungo in vetta, andrà a fare visita alla Bassa Anaunia, altra compagine imbattuta: quello di Denno è per le zebrette di mister Paolo Eccher un test davvero probante. Giacomo Volani, difensore del Rovereto capolista

Attualmente la seconda forza del torneo è il Borgo, che attende (calcio d'inizio posticipato alle 16) un Nago Torbole ringalluzzito dal successo nel derby gardesano. Torna in campo dopo il turno di riposo la Settaurense 1934, che andrà a far visita ad un Mezzocorona in crisi di risultati. L'Alense intanto punta a ripartire a tutta: dopo l'incrocio di Coppa che ha premiato i lagarini, il Cavedine Lasino vorrà però sfruttare il fattore campo per riscattarsi e soprattutto per cogliere pesanti punti salvezza.

Nella pancia della classifica cercano continuità Aquila Trento e Sacco San Giorgio: la compagine cittadina sarà di scena sul campo del fanalino di coda Tnt Monte Peller, i roveretani invece andranno a far visita ad una Benacense 1905 con l'organico ridotto all'osso.

Passando alla zona salvezza, prosegue la ricerca della prima vittoria del Pinzolo Valrendena: dopo cinque pareggi, la truppa di Dario Zimelli viaggeranno alla volta di Cavalese, dove anche il Fiemme punterà alla posta piena. Punti pesantissimi saranno in palio anche in Valsugana: il Calceranica ospita il Telve per un importantissimo derby tra squadre che non hanno mai vinto.

Il programma completo (domenica, ore 15.30)

BASSA ANAUNIA - ROVERETO (a Denno)

BENACENSE 1905 - SACCO SAN GIORGIO (a Riva del Garda via Rilke)

BORGO - NAGO TORBOLE (ore 16, a Borgo Valsugana)

CALCERANICA - TELVE (a Calceranica)

CAVEDINE LASINO - ALENSE (a Cavedine)

FIEMME - PINZOLO VALRENDENA (a Cavalese)

MEZZOCORONA - SETTAURENSE 1934 (a Mezzocorona)

TNT MONTE PELLER - AQUILA TRENTO TUENNO (a Tuenno)

Riposa: RAVINENSE

