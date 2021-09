Con Carella, Fusari e Pozza i difensori monopolizzano il podio

Podio anomalo quello di questa settimana in Eccellenza. Per una volta, infatti, i bomber lasciano l'intero palcoscenico ai difensori che stanno trascinando in alto ViPo Trento, Comano Terme Fiavé e Mori Santo Stefano.

1. Filippo Carella (ViPo Trento)

Terzo gol per il difensore goleador della compagine collinare. Il centrale ex Trento e Virtus Bolzano ha preso in mano la retroguardia della squadra di mister Marco Girardi, ma non disdegna pure qualche puntata in area avversaria: come quella di domenica, decisiva nella rimonta degli azulgrana nel match interno con il San Paolo. A completare l'opera ci ha poi pensato un rigore del capocannoniere Matteo Pecoraro.

2. Matteo Fusari (Comano Terme Fiavé)

I gialloneri si presentavano sul campo del Brixen con più di un timore: d'altronde difronte c'era un attacco capace di segnare 15 gol in 5 partite. Nei 90' dello Jugendhort, le punte altoatesine hanno avuto poco spazio, questo grazie ad una difesa termale praticamente perfetta, con il classe '97 giudicariese sugli scudi. Il portiere Gurlove Singh ha così sofferto meno del previsto, poi ci hanno pensato Sharin Pasini, Alessio Bosetti e Marco Dalponte a firmare il tris per i ragazzi di Luca Celia.

3. Cristian Pozza (Mori Santo Stefano)

Domenica speciale per il capitano tricolore, premiato dalla società del presidente Luigi Bertolini per le 200 presenze con la maglia gialloneroverde: un bel traguardo, soprattutto se si considera che stiamo parlando di un classe 1996. A completare la giornata memorabile, il sonoro poker rifilato dai lagarini di mister Davide Zoller al malcapitato Gardolo, con Pozza che nel recupero ha griffato il successo con un gol dal dischetto.

