Manfioletti contro il suo passato, il Mori ospita il Gardolo

Terzo impegno in una settimana per le 18 formazioni di Eccellenza, pronte a confrontarsi nel sesto turno. Nel programma spiccano i due confronti tutti trentini che andranno in scena a Lavis e Mori.

Al Mario Lona il Lavis di mister Stefano Manfioletti attende l'Arco 1895: una partita speciale per l'allenatore rossoblù, che proprio con la compagine gardesana aveva cominciato un quarto di secolo fa la propria carriera di vincente, ma gara da non fallire per i padroni di casa, chiamati al primo acuto tra le mura amiche dopo il blitz di mercoledì. La truppa di Paolo Zasa, però, si presenterà lanciata dopo i due successi di misura in tre giorni, entrambi firmati da Matteo Risatti. Intanto il Mori Santo Stefano se la vedrà con il Gardolo: il pronostico sembra pendere tutto dalla parte dei ragazzi di Davide Zoller. Nicholas Clementi, portiere del Gardolo: i gialloblù saranno di scena a Mori

Giocheranno in casa anche Dro Alto Garda, Rotaliana e ViPo Trento: a Oltra arriverà un Maia Alta ferito, a Mezzolombardo un Bozner determinato a riscattare la sconfitta nel derby, a Gabbiolo un San Paolo voglioso di cancellare l'opaca prestazione infrasettimanale.

Proibitive trasferte altoatesine invece per Comano Terme Fiavé e Anaune Val di Non: i gialloneri, reduci da tre risultati utili di fila, andranno a far visita al Brixen, gli altalenanti nonesi, mercoledì freddati a Cles, saranno invece ospiti della capolista Virtus Bolzano.

Completano il quadro i due match tutti altoatesini: sulla Strada del Vino il Termeno di Mauro Bandera attende il Lana, in Val Pusteria sarà infine derbissimo tra San Giorgio e Stegona.

Il programma completo (domenica, ore 15.30)

BRIXEN - COMANO TERME FIAVÉ (a Bressanone Jugendhort)

DRO ALTO GARDA - MAIA ALTA (a Dro Oltra)

LAVIS - ARCO 1895 (a Lavis)

MORI SANTO STEFANO - GARDOLO (a Mori)

ROTALIANA - BOZNER (a Mezzolombardo)

SAN GIORGIO - STEGONA (a San Giorgio)

TERMENO - LANA (a Termeno)

VIPO TRENTO - SAN PAOLO (a Gabbiolo)

VIRTUS BOLZANO - ANAUNE VAL DI NON (a Bolzano Righi)

LA CLASSIFICA DI ECCELLENZA