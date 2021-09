Derby gardesano in anticipo, Rovereto atteso a Mattarello

Anticipo della quinta di Promozione che si preannuncia caldissimo in quel di Arco: sabato sul sintetico di via Pomerio (calcio d'inizio alle 20.30) si affronteranno infatti Nago Torbole e Benacense, per un match con diversi ex (su tutti il tecnico biancoblù Fabio Calliari) e sempre molto sentito. I padroni di casa cercano punti salvezza, i rivani sono obbligati alla reazione dopo le ultime battute a vuoto. Il tiro con cui Dallapiccola (Rovereto) ha chiuso il big match con la Settaurense

Domenica la capolista Rovereto, reduce dalla pesantissima vittoria nel big match con la Settaurense 1934 (a riposo), dovrà fare molta attenzione alla trasferta di Mattarello, dove la Ravinense proverà a ripartire dopo lo stop di Cavalese. Interessantissimo pure il confronto del Mutinelli, dove l'Alense (sempre a punteggio pieno) riceve il rilanciato Borgo.

Gioca sul campo amico di Denno la quarta forza Bassa Anaunia, che ospita il Fiemme, squadra che finora - a causa anche di un calendario difficile - ha raccolto meno di quanto seminato. La fin qui deludente Aquila Trento, invece, attende l'ostico Mezzocorona, mentre il Pinzolo Valrendena - imbattuto ma malato di "pareggite" - cercherà il primo acuto al Pineta, dove è atteso il Calceranica.

Chiudono il programma altri due match salvezza: alle Fucine il Sacco San Giorgio riceve il fanalino di coda Tnt Monte Peller, in Valsugana Telve e Cavedine Lasino si giocheranno punti già pesantissimi.

Il programma completo (domenica, ore 15.30)

ALENSE - BORGO (ad Ala)

AQUILA TRENTO - MEZZOCORONA (a Trento Talamo)

BASSA ANAUNIA - FIEMME (a Denno)

NAGO TORBOLE - BENACENSE 1905 (sabato, ore 20.30 ad Arco via Pomerio B)

PINZOLO VALRENDENA - CALCERANICA (a Pinzolo Pineta)

RAVINENSE - ROVERETO (a Mattarello)

SACCO SAN GIORGIO - TNT MONTE PELLER (a Rovereto Fucine)

TELVE - CAVEDINE LASINO (a Telve)

Riposa: SETTAURENSE 1934

