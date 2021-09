Al Quercia scontro tra regine, al Mutinelli si posticipa

Dopo 270' di campionato, è già ora di scontro al vertice. In Promozione davanti a tutte ci sono Rovereto e Settaurense 1934, due delle favorite della vigilia: sia bianconeri che biancoverdi finora hanno fatto bottino pieno e ora sono pronti per incrociarsi al Quercia in un match tutto da seguire. Denis Delpero del Rovereto (foto Hodaj)

Un'altra formazione che finora ha sempre conquistato la massima posta è l'Alense, che però ha riposato nel turno d'esordio: da calendario i biancazzurri sarebbero stati impegnati in casa della Benacense, ma lagarini e rivani si sono accordati per l'inversione di campo e per posticipare il confronto alle 20.30.

Tutte fuori casa le altre compagini imbattute: la Bassa Anaunia terza in classifica viaggia alla volta di Calceranica, la Ravinense sarà ospite del Fiemme, il Pinzolo Valrendena malato di "pareggite" è atteso a Telve dalla prima trasferta della stagione.

Il programma completo (domenica, ore 15.30)

ALENSE - BENACENSE 1905 (ore 20.30, ad Ala)

CALCERANICA - BASSA ANAUNIA (a Calceranica)

CAVEDINE LASINO - BORGO (a Cavedine)

FIEMME - RAVINENSE (a Cavalese)

MEZZOCORONA - SACCO S.GIORGIO (a Mezzocorona)

ROVERETO - SETTAURENSE 1934 (a Rovereto Quercia)

TELVE - PINZOLO VALRENDENA (a Telve)

TNT MONTE PELLER - NAGO TORBOLE (a Tuenno)

Riposa: AQUILA TRENTO

LA CLASSIFICA DI PROMOZIONE