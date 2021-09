Il Südtirol rimedia un pareggio sul campo dell’Albinoleffe

Un buon FC Südtirol pareggia sul campo dell’Albinoleffe nella seconda giornata della serie C. Il primo impegno esterno in campionato dei biancorossi sul terreno dello Stadio Comunale Città di Gorgonzola, teatro delle gare interne dei seriani, finisce sul risultato di 1-1 e con una prestazione positiva.

Più propositiva la squadra di mister Ivan Javorcic, costretta però a rincorrere a causa di un episodio che determina il vantaggio dell’Albinoleffe: al 21’ Nichetti imbecca al limite dell'area Cori, che di tacco crea un filtrante in area per Manconi, il quale dalla destra calcia forte sul primo palo per l’1-0.

I biancorossi ci provano a più riprese sul finale di primo tempo, ma non riescono a passare. A riagguantare la partita ci pensa al 7’ della ripresa Casiraghi, che fa tutto da solo in area seriana: sulla sinistra si libera, trova il pertugio e di destro insacca rasoterra in diagonale sotto le gambe di Pagno: 1-1. Poi Südtirol ancora protagonista, ma il risultato non cambia.

La cronaca

Michele Marcolini schiera il “suo” Albinoleffe con il 3-5-2 in porta Pagno, difesa a tre con Ntube, Saltatelli e Borghini; in mezzo al campo Tomaselli, Giorgione, Nichetti, Gelli e Gusu, in avanti Cori e Manconi.

Mister Ivan Javorcic presenta i biancorossi ospiti con il 4-3-1-2, ricalcando l’11 di partenza sceso in campo nel primo turno: davanti a Poluzzi, linea difensiva con Fabbri a sinistra, Malomo a destra, Vinetot e Zaro centrali; Moscati davanti alla difesa con Tait e Beccaro ai lati in mezzo al campo, con Casiraghi dietro a Candellone e Odogwu.

Primo tempo

3’ Assist di Candellone, conclusione di Odogwu, sinistro alto da poco dentro l’area.

16’ Cross al volo di Casiraghi dal fondo di destra, Pagno esce in presa aerea e anticipa Odogwu.

21’ Vantaggio Albinoleffe: Nichetti imbecca Cori al limite dell'area che di tacco trova un filtrante in area per Manconi il quale dalla destra calcia forte sul primo palo: 1-0

28’ Rasoterra di Borghini dal limite dell'area, troppo centrale, Poluzzi para a terra.

32’ Conclusione di Odogwu, palla fuori bersaglio.

33’ Cross di Tomaselli dalla sinistra, Cori schiaccia di testa, palla a lato.

38’ Casiraghi sventaglia dal vertice sinistro dell'area seriana per la testa di Candellone che non ci arriva sul secondo palo.

43’ Azione in area di Casiraghi che cerca il cross nell'area piccola, respinge la difesa seriana

Secondo tempo

1’ Beccaro al volo a ridosso dell'area avversaria, tiro centrale parato da Pagno.

7’ Pareggio di Casiraghi che fa tutto da solo in area seriana: sulla sinistra si libera, trova il pertugio e di destro insacca rasoterra in diagonale sotto le gambe di Pagno: 1-1

17’ Doppia occasione ospite: Odogwu si gira in area, la difesa allontana, palla sui piedi di Casiraghi che cerca di sorprendere Pagno, che neutralizza con una alla parata alta in due tempi.

22’ Ghiotta occasione per Rover: potente diagonale dalla destra, in area, Pagno si distende e respinge.

43’ Ci prova Voltan sugli sviluppi del secondo corner di fila per l'FCS: raccoglie la respinta della difesa, si libera in area sulla sinistra, prova la conclusione con il mancino ma non indovina lo specchio della porta.

45’+4’Voltan mette in mezzo, Pagno esce di pungo e respinge.

45’+5’Punizione di Giorgione sopra la traversa e l'arbitro fischia la fine: 1-1

La cronaca

U.C. ALBINOLEFFE - F.C. SÜDTIROL 1-1 (1-0)

U.C. ALBINOLEFFE (3-5-2): Pagno; Ntube (34’ st Riva), Saltarelli, Borghini; Tomaselli (20’ st Petrungaro), Giorgione, Nichetti, Gelli, Gusu; Cori (20’ st Galeandro), Manconi.

A disposizione: Rossi, Facchetti, Piccoli, Doumbia, Genevier, Poletti, Marchetti, Miculi, Martignago. Allenatore: Michele Marcolini

F.C. SÜDTIROL (4-3-1-2): Poluzzi; Fabbri, Vinetot, Zaro, Malomo (25’ st De Col); Moscati (33’ st Gatto), Tait, Beccaro (18’ st Fink); Casiraghi (33’ st Voltan); Candellone (18’ st Rover), Odogwu

A disposizione: Meli, Theiner, Curto, Fischnaller, Broh, Davi. Allenatore: Ivan Javorcic

ARBITRO: Andrea Ancora di Roma-1

ASSISTENTI: Giuseppe Cesarano di Castellamare di Stabia e Roberto D’Ascanio di Roma-2

IV UFFICIALE: Eugenio Scarpa di Collegno

RETI: 1:0 21’ pt Manconi (A), 1:1 7’ st Casiraghi (FCS)

NOTE: cielo sereno e temperatura estiva, campo in buone condizioni. Gara aperta al pubblico nella percentuale consentita dalle vigenti normative.

Ammoniti: 30’ st Tait (FCS), 33’ st Borghini (A); 45’+2’ st Odogwu (FCS)

Angoli: 2-4 (1-2). Recupero: 0’+ 5’