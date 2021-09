Sabato anticipo a Spiazzo, domenica debutta anche l'Alense

In terra rendenese si gioca d'anticipo: Pinzolo Valrendena e Bassa Anaunia si sfideranno infatti sabato sera per il match d'apertura della seconda giornata di Promozione; calcio d'inizio a Spiazzo alle 20 in punto.

Domenica (calcio d'inizio su tutti i campi alle 15.30) il big match sarà il derby della Città della Quercia: dopo lo scivolone di due settimane fa, la corazzata Rovereto vorrà vendicarsi dei cugini del Sacco San Giorgio, che ritroveranno anche mercoledì nel match di ritorno di Coppa. Da tenere d'occhio anche il debutto in campionato dell'Alense: i biancazzurri, a riposo nella prima di campionato, saranno ospiti del lanciato Mezzocorona. Lo staff tecnico dell'Alense guidato da mister Samir Hmidi (al centro)

Il programma completo (domenica, ore 15.30)

BENACENSE 1905 - CAVEDINE LASINO (a Riva del Garda via Rilke)

CALCERANICA - SETTAURENSE 1934 (a Calceranica)

FIEMME - AQUILA TRENTO (a Cavalese)

MEZZOCORONA - ALENSE (a Mezzocorona)

PINZOLO VALRENDENA- BASSA ANAUNIA (sabato ore 20 a Spiazzo)

RAVINENSE - TELVE (a Mattarello)

ROVERETO - SACCO SAN GIORGIO (a Rovereto Quercia)

TNT MONTE PELLER - BORGO (a Tuenno)

Riposa: NAGO TORBOLE

LA CLASSIFICA DI PROMOZIONE