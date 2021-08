La sorpresa De Vito, la conferma Pecoraro, l'asso Nunez

Il primo turno del massimo campionato regionale ha offerto diversi risultati a sorpresa. Su tutti, il clamoroso 5-1 rifilato dal San Paolo al quotato Lavis: non poteva che essere uno dei trascinatori biancoblù ad occupare il gradino più alto del podio di questa settimana. Sugli altri due gradini, due esponenti delle uniche squadre trentine capace di portarsi a casa i tre punti.

1. Davide De Vito (San Paolo)

Il 25enne altoatesino fino all'altro giorno aveva sempre giocato con la maglia del Tirolo tra Seconda e Prima Categoria altoatesina. All'esordio in un campionato impegnativo come l'Eccellenza, il centrocampista del San Paolo ha sbloccato il risultato dopo 7' con una punizione, per poi trovare la doppietta personale ad inizio ripresa. Sicuramente il Lavis del nuovo allenatore Stefano Manfioletti si ricorderà a lungo di lui.

2. Matteo Pecoraro (ViPo Trento)

L'attaccante ex Ravinense e Lavis aveva timbrato il cartellino già nella vittoria di Coppa sul campo del Dro Alto Garda. Domenica la punta della ViPo Trento ha siglato un'importante doppietta nella stracittadina vinta dai collinari sul campo dei "cugini" del Gardolo. Per mister Marco Girardi diverse le note positive. E sabato a Gabbiolo (calcio d'inizio alle 18) c'è la rivincita con il Dro Alto Garda.

3. Joel Nunez Mastroianni (Dro Alto Garda)

L'argentino sbarcato in estate a Dro dovrà essere l'arma in più per la truppa di mister Franco Azzolini. La prima perla, l'attaccante sudamericano l'ha già offerta domenica nel match con la Rotaliana: dopo il pareggio gialloverde firmato dal giovane Lorenzo Rech, ci ha pensato Joel Nunez Mastroianni a trafiggere per la seconda volta il numero 1 ospite Matteo Vian regalando ai gardesani tre punti già pesantissimi.