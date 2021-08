Il Südtirol inizia con un successo di misura (e di rigore)

L’FC Südtirol ha superato ieri sera per 1-0 la Virtus Vecomp Verona nella prima giornata del campionato di serie C.

Nel primo tempo sono stati i biancorossi a fare la partita, sfiorando la rete a più riprese. Il portiere ospite Sibi si è erto a baluardo della porta e ha compiuto una serie di parate importanti, negando la gioia del gol ai padroni di casa.

Il risultato si è sbloccato al 22': conclusione di Malomo, Arma respinge il potente tiro con il braccio in piena area ospite, l’arbitro lo ammonisce e concede il calcio di rigore, che batte Casiraghi con tiro potente a mezza altezza e palla in rete per l'1-0. L’FCS ha poi sfiorato il raddoppio più volte, ma il punteggio non è cambiato.

La cronaca

Moduli speculari. Gigi Fresco, presidente-mister della Virtus Vecomp Verona, presenta la sua squadra con il 4-3-2-1: in porta Sibi, linea difensiva con Daffara, Pellacani, Faedo e Zugaro, in mezzo al campo Lonardi, Metlika e Danieli con De Rigo e Zarpellon dietro ad Arma.

Mister Ivan Javorcic schiera i biancorossi padroni di casa con il 4-3-1-2: davanti a Poluzzi, linea difensiva con Fabbri a sinistra, Malomo a destra, Vinetot e Zaro centrali; Moscati davanti alla difesa con Tait e Beccaro ai lati in mezzo al campo con Casiraghi dietro a Candellone e Odogwu.

Primo tempo

6’ Sibi con un gran colpo di reni smanaccia in angolo un sinistro di Casiraghi con Odogwu a fare velo sulla palla imbucata da Candellone.

9’ Casiraghi prova la conclusione a sorpresa da lontano, dalla sinistra, palla sopra la traversa di poco.

14’ Gran giocata: Fabbri in area per Casiraghi, palla a Odogwu conclusione bassa ravvicinata, respinge Sibi. Sull'azione immediatamente seguente ancora Sibi protagonista sul destro di Odogwu.

17’ Beccaro ci prova da fuori area, Sibi para a terra in presa.

22’ Rigore per l'FCS. Conclusione di Malomo, Arma respinge il potente tiro con il braccio: massima punizione e ammonizione per il giocatore veronese. Batte Casiraghi, tiro potente a mezza altezza e palla in rete per l'1-0.

25’ Potente tiro dalla destra di Candellone, Sibi respinge con i pugni.

29’ Beccaro prende la mira da limite, tiro a giro, Sibi si distende in tuffo sulla sinistra e smanaccia in corner.

41’ Odogwu con un colpo di testa su cross di Fabbri chiama Sibi ad un nuovo salvataggio in corner.

Secondo tempo

3’ Testa di Arma in area biancorossa, palla alta.

12’ Ospiti pericolosi con un colpo di testa fuori bersaglio di Daffara su palla arrivata da calcio d'angolo.

24’ Pregevole azione manovrata in profondità conclusa da Fabbri con un tiro da fuori area fuori bersaglio.

27 ‘ Punizione tesa di Casiraghi, in area in mischia svetta Odogwu che spedisce sul fondo non di molto.

30’ Angolo di Moscati dalla destra, girata al volo sul primo palo di Rover palla sull'esterno della rete.

40’ Occasionissima Rover: lanciato solo verso Sibi calcia tra le braccia del portiere.

45’ + 1’ Punizione dal vertice sinistro dell'area di casa di Danieli, palla sopra la traversa.

Il tabellino

F.C. SÜDTIROL - VIRTUS VECOMP VERONA 1-0 (1-0)

F.C. SÜDTIROL (4-3-1-2): Poluzzi; Fabbri, Vinetot, Zaro, Malomo; Moscati (43’ st Gatto), Beccaro (16’ st Karic), Tait; Casiraghi (28’ st Voltan); Candellone (16’ st Rover), Odogwu. A disposizione: Meli, Theiner, Fink, Fischnaller, Davi. Allenatore: Ivan Javorcic

VIRTUS VECOMP VERONA (4-3-2-1): Sibi; Zugaro, Faedo, Pellacani, Daffara; Metlika, Lonardi, Danieli; De Rigo, Zarpellon (34’ st Carlevaris); Arma (37’ st Vesentini). A disposizione: Bragantini, Mazzei, Mazzolo, Cella, Tronchin, Paloka. Allenatore: Luigi Fresco

ARBITRO: Gianluca Grasso di Ariano Irpino

ASSISTENTI: Matteo Taverna di Bergamo e Manuel Marchese di Pavia

IV UFFICIALE: Roberto Lovison di Padova

RETE: 1:0 22’ pt rigore Casiraghi (FCS).

NOTE: meteo variabile; cielo a tratti nuvoloso con pioggia leggera anche con il sole, temperatura attorno ai 25°, campo in ottime condizioni. Gara aperta al pubblico nella percentuale consentita dalle vigenti normative.

Ammoniti: 22’ pt Arma (VVR), 36’ pt Candellone (FCS), 22’ st Casiraghi (FCS), 23’ st’ Pellacani (VVR), 44’ st Tait (FCS).

Espulso: 23’ st Pellacani (VVR) per somma di ammonizioni.

Angoli: 11-4 (7-1). Recupero: 1’+ 4’

I risultati della giornata