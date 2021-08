Il Trento comincia la propria avventura domani al Garilli

Dopo il vittorioso esordio in Coppa Italia contro la Triestina con conseguente passaggio al secondo turno della manifestazione, il Trento si tuffa nel campionato di serie C a 18 anni di distanza dall’ultima volta in serie C2 e, addirittura, a 30 anni dall’ultimo passaggio in Terza Serie. Domenica alle ore 17.30 la compagine gialloblu scenderà in campo allo stadio “Leonardo Garilli” di Piacenza per affrontare la compagine emiliana nella prima gara del girone d’andata del raggruppamento A.

La sfida sarà trasmessa in diretta su SkySport (canale 257) e su ElevenSports a partire dalle ore 17.30.

Mister Parlato potrà disporre dell’intera rosa e ha convocato 21 giocatori:

Portieri: Cazzaro (1999); Chiesa (2000).

Difensori: Carini (1990); Dionisi (1985); Galazzini (2000); Oddi (2002); Seno (2000); Simonti (2000); Trainotti (1993).

Centrocampisti: Bigica (2001); Bonomi (2003); Caporali (1994); Nunes (1994); Osuji (1990); Ruffo Luci (2001); Scorza (2000).

Attaccanti: Barbuti (1992); Belcastro (1991); Chinellato (1991); Ferrara (1993); Pattarello (1999).

Gli avversari

Fondato nel 1919, il Piacenza Calcio ha al proprio attivo la partecipazione ad otto campionati di serie A tra il 1993 e il 2003 con la particolarità, sino al 2001, di schierare esclusivamente giocatori italiani.

Nel 2012, in seguito al fallimento, la società emiliana è ripartita dal campionato d’Eccellenza dell’Emilia Romagna con la denominazione Lupa Piacenza, riacquistando la denominazione Piacenza Calcio 1919 nel 2012.

Sulla panchina della formazione emiliana siede il tecnico Cristian Scazzola (ex tecnico di Pro Belvedere Vercelli, Pro Vercelli, Siena, Casertana, Cuneo Alessandria) e gli elementi di spicco dell’organico sono il difensore Roberto Codromaz, alla sua ottava stagione in serie C (ex Feralpisalò, Triestina, Rimini, Juve Stabia e Ravenna), i centrocampisti Andrea Corbari (38 partite e 8 reti lo scorso anno) e Yusupha Bobb (ex Cittadella, Taranto, Padova, Reggnana, Cuneo, Lecco e Livorno) e gli attaccanti Edgaras Dubickas (nazionale lituano ed ex Lecce, Sicula Leonzio, Gubbio e Livorno) e il 32enne Alessandro Cesarini, ex Spezia, Viareggio, Sorrento, Prato, Savona, Parma, Pavia, Reggiana, Robur Siena e Pistoiese.

L’unico ex della sfida è il centrocampista gialloblu Christian Scorza, che nella stagione 2020-2021 ha indossato la maglia del Piacenza in serie C, totalizzando 10 presenze.



Le partite della giornata

L'organico del Piacenza