Il Trento domani a Trieste avvia il motore in serie C

A 18 anni di distanza dall’ultima volta, il Trento ritrova la serie C. Il debutto stagionale nella terza serie professionistica è fissato per sabato 21 agosto alle ore 18.30, nella nobilissima cornice dello stadio “Nereo Rocco” di Trieste, che in passato ha ospitato sfide della massima serie e della Nazionale. Contro i padroni di casa della Triestina, formazione che punta al salto di categoria, la compagine di Carmine Parlato riassaporerà il dolcissimo gusto della serie C, nella sfida “secca” valevole per il primo turno della Coppa Italia di categoria.

La prima uscita stagionale farà da apripista all’esordio in campionato, previsto per domenica 29 agosto allo stadio “Garilli” di Piacenza contro la formazione emiliana.

Mister Parlato dovrà fare a meno di Ruffo Luci, Ferrara, Comper e Oddi, quest’ultimo squalificato per un turno. Sono venti i giocatori convocati dal tecnico gialloblù.

«Siamo molto contenti d’iniziare la nuova stagione, - spiega Carmine Parlato - onorati di poterlo fare indossando questa maglia in una categoria importantissima quale è la serie C, contro un avversario del blasone e del calibro della Triestina. Siamo consapevoli di non essere ancora al cento per cento sia dal punto di vista tecnico – tattico sia fisicamente, ma è normale in questa fase della stagione. Sia noi che la Triestina scenderemo in campo con l’obiettivo di superare il turno, visto che la gara è “secca” e, pur consapevoli della forza dei nostri avversari, giocheremo con grande serenità e, mi auguro, anche con quel pizzico di sfrontatezza che non deve mai mancare. Andiamo a Trieste per disputare la nostra partita e sono certo che tutti i ragazzi metteranno sul terreno di gioco tutto quello che hanno. Come dico sempre: rispetto di ogni avversario, ma timore di nessuno».

Gli avversari

L’Unione Sportiva Triestina Calcio 1918 è nata ufficialmente il 2 febbraio 1919, dopo un accordo preliminare datato 18 dicembre 1918 tra Fc Trieste e Cs Ponziana.

Nel corso della sua storia ultracentenaria ha militato per 27 stagioni in serie A, mentre negli ultimi 20 anni si è divisa tra serie B (9 stagioni), serie C, serie D ed Eccellenza, categoria quest’ultima affrontata nella stagione 2012 - 2013. Nel corso della stagione 2015 - 2016 il ramo d’azienda venne rilevato dall’attuale proprietà, che ha successivamente condotto la Triestina sino ad un passo dalla serie B: nell’annata 2018 - 2019 la compagine friulana raggiunse infatti la finale playoff di serie C, venendo sconfitta dal Pisa.

L’unico ex della sfida sarà il direttore generale gialloblu Werner Seeber che, per due stagioni e mezza (da luglio 2003 a dicembre 2005), alla Triestina ha ricoperto il doppio ruolo di Direttore Generale e Direttore Sportivo, quando il Club alabardato militava in serie B.

Tredici le gare disputate in terra triestina tra le due squadre con la formazione di casa imbattuta, in virtù di 10 successi e 3 pareggi. L’ultimo precedente in Friuli Venezia Giulia tra le due squadre risale al 20 dicembre 1998 con la Triestina che s’impose per 3-2.

A dirigere Triestina - Trento sarà Roberto Lovison, appartenente alla sezione di Padova e alla sua seconda stagione in serie C (9 le gare di campionato dirette nell’annata 2020 - 2021), coadiuvato dagli assistenti Stefano Galimberti e Nicolò Moroni, appartenenti rispettivamente alle sezioni di Seregno e Treviglio. Quarto ufficiale sarà Stefan Arnaut, anch’esso appartenente alla sezione di Padova.

La formula della manifestazione

Le gare della 49ª edizione della Coppa Italia di serie C saranno tutte “secche”, a partire dal primo turno del 21 e 22 agosto, con le soli eccezioni di semifinale e finalissima, che verranno disputate secondo la modalità di andata e ritorno.

Il 15 settembre andrà in scena il secondo turno, il 3 novembre si giocheranno i quarti di finale, il 24 novembre i quarti, il 15 dicembre 2021 e il 19 gennaio 2022 le semifinali, mentre le gare di finale sono in programma il 2 marzo e il 5 aprile 2022.

La sfida tra Triestina e Trento sarà trasmessa in diretta in streaming video all’indirizzo www.elevensports.it (servizio a pagamento).

Sul sito www.actrento.com sarà proposta la diretta testuale dell’incontro e gli aggiornamenti saranno sempre attivi anche sui Social Network gialloblu.

I convocati

Portieri: Cazzaro (1999); Chiesa (2000).

Difensori: Amadori (2003); Carini (1990); Dionisi (1985); Galazzini (2000); Simonti (2000); Tabarelli (2004); Trainotti (1993).

Centrocampisti: Bigica (2001); Bonomi (2003); Caporali (1994); Matteucci (2004); Nunes (1994); Osuji (1990);

Attaccanti: Barbuti (1992); Belcastro (1991); Chinellato (1991); Fontana (2003); Pattarello (1999)