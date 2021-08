Francesco De Feo e Federico Davi alla corte di Rastelli

L’Unione Sportiva Levico Terme ha aggiunto altri due atleti all'organico affidato a Claudio Rastelli, si tratta di un centrocampista e di un esterno.

Il primo risponde al nome di Francesco De Feo, classe 1997, cresciuto calcisticamente nelle giovanili della Paganese, poi passato in D nelle file di Gelbison (28 presenze), Vastese, Nocerina, Vastogirardi, Cannara e Gravina sempre nella stessa categoria.

L'esterno sinistro classe 2002 è invece Federico Davi, scuola Südtirol, lo scorso anno in forza alla Virtus Bolzano. Nonostante l’amara retrocessione in Eccellenza, il nuovo giovane acquisto gialloblù è risultato tra i migliori nella formazione biancorossa con ben 26 presenze in una stagione non certo facile.