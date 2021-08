Dodici squadre al via dell’Eccellenza Femminile

Dodici squadre, nove altoatesine e tre trentine. Nel secondo weekend di settembre (10-11-12 settembre) prenderà il via il campionato femminile di Eccellenza, che si concluderà a fine maggio e metterà in palio un pass (per la vincente del torneo) per la serie C. Ci sarà il riposo per le festività pasquali nel fine settimana del 15, 16 e 17 aprile e quello nel weekend successivo (22, 23 e 24 aprile) per lasciare spazio al Torneo delle Regioni.

Dodici, come detto, le formazioni iscritte, a seguito di un “disguido nell’iscrizione” (come recita il comunicato della Figc) da parte del club Voran Leifers.

Girone Eccellenza Femminile: Azzurra SB, Valli del Noce, Ffc Pustertal, Jugend Neugries, Chiusa, Maia Alta, Niederdorf, Pfalzen, Red Lions Tarsch, Riffian Kuens, Riva del Garda, Südtirol.

Coppa Italia: calcio d’inizio a inizio settembre

Le dodici squadre iscritte al campionato di Eccellenza prenderanno parte anche alla Coppa Italia regionale, con le formazioni suddivise in quattro raggruppamenti da tre formazioni ciascuno. La prima giornata dei triangolari si terrà nel weekend del 3, 4 e 5 settembre, la seconda mercoledì 29 settembre e la terza mercoledì 13 ottobre.

Le vincenti dei quattro gironi daranno vita alle due semifinali, con gare di andata e ritorno nella seconda metà di febbraio, mentre ancora non è stata stabilità la data della finale.