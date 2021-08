Alberto Nabiuzzi guiderà la Primavera del Trento

A.C. Trento 1921 Srl comunica di aver affidato la conduzione tecnica della formazione Primavera ad Alberto Nabiuzzi, che continuerà a ricoprire anche il ruolo di Responsabile Tecnico del Settore Giovanile.

A fianco di mister Nabiuzzi opereranno cinque professionisti di grande esperienza.

Fulvio Bertolini sarà il vice del tecnico veneto, mentre Nicola Giongo sarà l’allenatore dei portieri. Entrambi indosseranno i colori gialloblu per la seconda stagione consecutiva, mentre il preparatore fisico Andrea Togni rappresenta una new entry nei quadri tecnici del Settore Giovanile. Confermatissimi dalla scorsa stagione anche la fisioterapista Laura Santini (nel Club dal 2015) e il Team Manager Renzo Colombara, che nella scorsa annata era il riferimento della compagine Juniores Nazionale.

La scheda di Alberto Nabiuzzi (allenatore)

Nato a Rovigo il 20 ottobre 1979, ha mosso i primi passi da calciatore nel settore giovanile del Rovigo, per poi trasferirsi al Bologna, dove rimane per tre stagioni, vestendo le maglie delle squadre Allievi Nazionali e “Primavera”. Successivamente fa ritorno al Rovigo e, parallelamente all’attività da giocatore, nel 1999 inizia il proprio percorso d’allenatore nella Scuola Calcio del sodalizio rodigino. Alberto Nabiuzzi

Dal 2001 al 2006 opera sia da tecnico che da giocatore nella Polisportiva San Pio X di Rovigo. Nel 2007 si trasferisce in Trentino e, dopo una stagione da calciatore in forza all’Azzurra in Prima Categoria, appende gli scarpini al chiodo e si dedica unicamente all’insegnamento.

Sviluppa un proficuo bienno al Mezzocorona, guidando i Giovanissimi Regionali e fungendo da “vice” nella “Berretti nella prima stagione, mentre nella seconda è guida tecnica dei Giovanissimi Nazionali.

In seguito è nominato responsabile del settore giovanile del Trento e allenatore della formazione Juniores Nazionale, ruolo che mantiene per la stagione 2010 – 2011, prima di trasferirsi al Calcio Padova, dove resta per tre stagioni come tecnico della Scuola Calcio.

Successivamente è “vice” allenatore della prima squadra dell’Fc Südtirol (2014- 2015) in serie C e poi diventa allenatore della “Berretti” del Pordenone (2015- 2016).

Nel 2016 arriva l’ulteriore salto di qualità: Nabiuzzi entra a far parte dello staff tecnico di Roberto Donadoni, con cui collabora per due anni al Bologna (dal 2016 al 2018) nel ruolo di match analyst. Segue il tecnico bergamasco anche in Cina, allo Shenzhen, dove resta per una stagione.

Nell’estate 2020 approda al Trento per ricoprire il ruolo di Responsabile Tecnico del Settore Giovanile, qualifica che manterrà anche nell’annata 2021 – 2022.

Nella sua carriera da tecnico è stato Responsabile Tecnico del Centro Federale di Bologna nella stagione 2018 – 2019, ha collaborato con il Comitato Regionale Veneto nell’ambito dell’attività delle Rappresentative ed è uno dei fondatori, nonché il Responsabile Tecnico, del portale “Youcoach”, punto di riferimento per la formazione degli allenatori.

La scheda di Fulvio Bertolini (allenatore in seconda)

Vanta un’esperienza ultraventennale in panchina, sia in Prima Squadra che in ambito giovanile.

Dal 1998 al 2000 ricopre il ruolo di “vice” all’Arco in serie D, a cui seguono sei stagioni al Mezzocorona, una da “vice” in Eccellenza, due da “vice” in serie D, due da primo allenatore della Juniores Nazionale e una da guida tecnica degli Allievi Regionali.

Nel 2007 si trasferisce all’Azzurra, in Prima Categoria, con cui vince il campionato, guidando la formazione trentina anche nelle successiva quattro annate in Promozione. Fulvio Bertolini

Seguono le esperienze con Benacense e Rotaliana mentre, dal 2014, torna ad operare in ambito giovanile, guidando prima l’Under 15 del Mattarello e poi, per un triennio, l’Under 17 dei Solteri, dove è anche Responsabile Tecnico del Settore Giovanile.

Poi due stagioni alla Ravinense, come tecnico dell’Under 17 e Responsabile Tecnico del vivaio, mentre nell’estate 2020 approda al Trento, guidando per una stagione la compagine Under 17 Elite.

La scheda di Nicola Giongo (allenatore dei portieri)

Nasce e cresce calcisticamente nel settore giovanile del Trento con diverse convocazioni anche in Prima Squadra in serie D (nella stagione 1997 – 1998, culminata con la vittoria del campionato) e in serie C2. Successivamente milita in Eccellenza con Mori Santo Stefano e Rotaliana, in Promozione con Lavis e Rotaliana e in Prima Categoria con Lavis, Vattaro e Mattarello, dove chiude il proprio percorso da giocatore per iniziare quello di preparatore dei portieri. Nicola Giongo

Il primo step avviene nella Scuola Portieri del Trento, a cui seguono ben cinque stagioni a Levico Terme, due nell’ambito del Settore Giovanile e tre in Prima Squadra in serie D. Poi si trasferisce al Dro Alto Garda, sempre in serie D, mentre nell’estate 2020 approda al Trento, allenando i numeri uno delle formazioni Under 17 e Under 15.

La scheda di Andrea Togni (preparatore fisico)

Nel 2016 consegue la laurea magistrale in scienze dello sport e della prestazione fisica.

Nelle ultime quattro stagioni sportive è stato il responsabile della preparazione fisica dell’Fc Rovereto e, contestualmente, ha ricoperto il medesimo ruolo presso il Circolo Tennis Rovereto.

Dal 2018 opera anche in ambito pallavolistico come responsabile della preparazione fisica della formazione maschile del Lagaris Volley, che partecipa al torneo di serie B. Andrea Togni

È autore per Youcoach di tre volumi sullo sviluppo delle capacità coordinative nella scuola calcio e coautore di un articolo scientifico dal titolo “Influenza delle dimensioni del campo e della presenza del portiere sul carico interno e esterno durante small sided games in calciatori dilettanti”.

La scheda di Laura Santini (fisioterapista)

Laureata in fisioterapia presso l’università degli studi di Verona nel 2009, ha frequentato corsi di specializzazione in kinesiotaping, linfodrenaggio, terapia mio-fasciale secondo Stecco e terapia manuale concetto Maitland e corsi specifici riguardanti l’ambito ortopedico-sportivo. Laura Santini