Ci sarà Matteo Chinellato al centro dell'attacco gialloblù

Il Trento comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Matteo Chinellato. Nato a Treviso il 2 settembre 1991, è un attaccante centrale dall’ottima struttura fisica (188 cm per 80 kg), che vanta una grandissima esperienza in serie C.

La sua carriera calcistica inizia nel settore giovanile dell’Ac Casier-Dosson, poi si trasferisce al Conegliano e, successivamente, al Cipriano-Catron. Nel 2007 approda al Venezia, dove viene schierato sia nell’Under 17 che nella “Berretti", esordendo anche in serie C1 nella stagione 2008/2009. A gennaio 2009 viene acquistato dalla Fiorentina: milita nella compagine “Primavera”, ma si allena stabilmente con la formazione maggiore

Successivamente viene viene prelevato dal Genoa, con cui mette a segno 8 reti con la squadra “Primavera” e, nell’estate 2010, passa in prestito alla Reggiana, totalizzando 19 presenze e realizzando 1 rete in serie C1. In questa stagione colleziona anche una convocazione con la Nazionale Under 20, in occasione della sfida tra Italia e Germania.

Il Genoa lo cede al Milan e, nella stagione 2011/2012, passa in prestito all’ Fc Südtirol (19 presenze e 3 reti in serie C1). Seguono le esperienze con Tritium (18 presenze e 2 reti in serie C1), Sorrento (11 presenze e 1 rete in serie C2), Cosenza (11 presenze e 1 rete in serie C2), Fc Südtirol nuovamente (13 presenze in serie C), Cuneo (30 presenze e 12 reti in serie C), Como (35 presenze e 10 reti in serie C), Padova (15 presenze e 1 rete in serie C), Alessandria (13 presenze e 1 rete in serie C), Padova nuovamente (3 presenze in serie B), Gubbio (18 presenze e 4 reti in serie C), Lecco (10 presenze e 1 rete in serie C) e Imolese (7 presenze e 3 reti in serie C nella stagione 2019 – 2020, interrotta a marzo a causa dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19).

Nell’annata 2020 – 2021, ha difeso i colori della Pistoiese, con cui ha disputato 29 partite e realizzato 5 reti in serie C.

Grazie al nullaosta concesso dall'Imolese, Chinellato ha già esordito in maglia gialloblu durante la sfida di sabato scorso contro il Parma.

Il suo score complessivo conta 3 presenze in serie B, 170 presenze e 37 reti in serie C, 58 presenze e 6 reti in serie C1, 22 presenze e 2 reti in serie C2.