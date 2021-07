Trento: sabato inizia la stagione della prima squadra

Il ritrovo in mattinata e nel pomeriggio i test atletici individuali. Inizierà sabato 17 luglio la stagione dell’A.C. Trento 1921 che, a diciotto anni di distanza dall’ultima volta, sarà al via del campionato di serie C 2021 – 2022.

Giocatori e comparto tecnico si riuniranno allo stadio “Briamasco” e, dopo l’effettuazione dei tamponi rapidi, nel pomeriggio i calciatori si sottoporranno ai test atletici in forma individuale, agli ordini di mister Parlato (nella foto) e del suo staff.

In rigorosa osservanza del protocollo stilato dalla Figc in riferimento all'attività dei Club professionistici, le porte dello stadio "Briamasco" resteranno chiuse e non sarà possibile accedere all'impianto.

I test atletici individuali proseguiranno anche nella giornata di domenica, mentre lunedì si svolgerà il primo allenamento (sempre a porte chiuse), che precederà di poche ore la partenza per il ritiro di Masen di Giovo, fissata per la mattina di martedì 20 luglio. In Val di Cembra la squadra si tratterrà sino al 31 luglio e la prima fase di preparazione si chiuderà con l'amichevole contro il Cittadella, in programma alle ore 17 presso il Centro Sportivo di Lavarone.

La lista dei convocati e i dettagli delle gare amichevoli saranno resi noti nei prossimi giorni.